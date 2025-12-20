Verissimo di Silvia Toffanin torna in tv con una puntata ricca di cinema, tv e storie personali: da Franco Nero ai Cesaroni, fino ai racconti più intimi e personali

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ufficio Stampa Mediaset Silvia Toffanin a Verissimo

Il salotto di Verissimo torna ad accendere il pomeriggio di Canale 5 con una puntata che promette di intrecciare cinema, televisione, memoria collettiva e storie intime, nel segno di quello stile narrativo che Silvia Toffanin ha reso riconoscibile e rassicurante. Tanti i graditi ritorni nella nuova puntata, pronta a diventare uno spazio dove la narrazione va oltre la promozione, trasformandosi in confessione, nostalgia e racconto di vita.

Ospiti e anticipazioni Verissimo sabato 20 dicembre 2025

Tra gli ospiti più attesi della puntata di Verissimo di sabato 20 dicembre 2025, in onda come di consueto a partire dalle 16.30, c’è sicuramente Franco Nero, autentico mito del cinema italiano e internazionale. Un volto che attraversa decenni di grande schermo, capace di restare iconico senza mai diventare distante.

Ad accompagnarlo, il figlio Carlo Gabriel Nero, che ha diretto entrambi i genitori, Franco Nero e Vanessa Redgrave, nel film The Estate. Un incontro che diventa anche un dialogo tra generazioni, dove il set si intreccia con la famiglia e il cinema diventa un affare di sangue, talento e visione condivisa.

Silvia Toffanin tornerà poi a parlare del ritorno de I Cesaroni su Canale 5, una delle fiction più attese del 2026. In studio arriveranno Claudio Amendola, Ricky Memphis e Lucia Ocone. Un trio che porterà sicuramente ironia, romanità e quella capacità tutta italiana di raccontare la quotidianità con leggerezza e cuore.

Tra gli ospiti di Verissimo, poi, Barbara Bouchet, che regalerà un tocco di eleganza internazionale alla puntata con la sua storia e le sue confessioni di vita. Attrice simbolo di un cinema sensuale e raffinato, la Bouchet incarna da sempre un’idea di femminilità che non conosce età.

E ancora: spazio a Barbara Tabita, che a Verissimo ripercorrerà un periodo complesso della sua vita, segnato da problemi di salute oggi fortunatamente superati. Un resoconto sincero, che unirà fragilità e forza, e che restituirà il ritratto di un’attrice pronta a rimettersi in gioco con una nuova consapevolezza.

Infine il salotto di Silvia Toffanin accoglierà Stefano Bettarini insieme alla fidanzata Nicoletta Larini, per un’intervista di coppia che esplorerà l’equilibrio tra passato pubblico e presente sentimentale.

E un momento di famiglia con Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro, protagonisti di un confronto che alternerà tenerezza, ironia e realtà.

Una lunga pausa per Silvia Toffanin e Verissimo

L’appuntamento del 20 e 21 dicembre sarà l’ultimo per Verissimo per il 2025. Tramite un comunicato stampa, Silvia Toffanin ha annunciato che il suo programma si prenderà una pausa. O meglio saranno proposte nei prossimi giorni alcune delle sue migliori interviste realizzate durante l’anno.

Sabato 27 e domenica 28 dicembre, così come sabato 3 e domenica 4 gennaio, andrà in onda Verissimo-Le storie, una selezione delle interviste più intense della stagione, arricchite da incontri inediti. Un modo per rallentare il ritmo e riscoprire le parole, i silenzi e le emozioni che hanno segnato l’anno.

Il ritorno con le interviste inedite è previsto per sabato 10 e domenica 11 gennaio 2026. Questi i primi appuntamenti della nuova edizione 2026 di Verissimo, pronta a tornare con nuovi ospiti, nuove storie e quella cifra emotiva che continua a rendere la trasmissione una delle più amate del weekend televisivo italiano.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!