Simona Ventura, il rapporto con Stefano Bettarini: “Alti e bassi”. Il paragone con Ferragni

Fonte: IPA Simona Ventura

Per Simona Ventura (o SuperSimo, come siamo abituate a conoscerla), è arrivato il traguardo dei 60 anni: decenni di carriera alle spalle, tre figli, tanti amori. Una conduttrice che ha fatto la storia della televisione, simbolo dell’Isola dei Famosi (dove, pare, dovrebbe tornare come opinionista). In occasione del suo compleanno, il 1° aprile, ha rilasciato una lunga intervista, dove ha ripercorso gli ultimi anni e, solo in parte, la sua vita privata: “Le farmacie hanno iniziato a mandarmi gli sconti per i senior. Mi consola almeno di avere la riduzione in treno”.

Simona Ventura compie 60 anni

60 anni, una carriera lunghissima e almeno altri 10 anni di lavoro di fronte a lei prima di ritirarsi insieme al marito Giovanni Terzi in una casa al mare: per oggi, 1 aprile, ha noleggiato un pulmino, direzione hinterland di Milano per una cena in famiglia, ha raccontato al Corriere della Sera. Di tempo ne è passato da quando era una bambina chiusa in camera sua, a giocare con le bambole. E poi ancora il successo, raggiunto con grande spirito di sacrificio. E pensare che 30 anni fa oggi, il compleanno lo passò piangendo perché era “piena di dubbi”.

Il suo futuro, tuttavia, è già scritto, o almeno così sembra: lei e Terzi contano di lavorare per ancora una decina d’anni, e poi un trasferimento al mare, che fa sempre bene. Ma niente Portogallo o mete estere: la Ventura preferisce rimanere in Italia. Proprio il 2024 è stato un anno importantissimo per lei: è convolata a nozze con Terzi dopo anni d’amore. Il grande giorno si è tenuto il 6 luglio 2024 al Grand Hotel di Rimini, dopo il party pre-matrimonio mozzafiato avvenuto a Milano il 26 giugno. Oggi, la coppia è più felice che mai, così come la Ventura si è detta contenta dei suoi figli, Niccolò e Giacomo, nati dall’amore con Bettarini, e Caterina, che vuole diventare psicologa.

Il rapporto con Stefano Bettarini

Poi l’incontro con Stefano Bettarini al mare in Sardegna: la loro storia la conosciamo tutti. “Ci siamo sposati e abbiamo fatto due figli”, ha risposto la Ventura durante l’intervista, spiegando che con lui ci sono “alti e bassi, vie di mezzo, mai”, riferendosi alle parole che Bettarini le aveva riservato pochi mesi fa sulle pagine del Corriere.

“Mi hanno fatto passare come un donnaiolo perché era la soluzione più comoda, ero io quello mediaticamente più debole. Poi è venuto fuori che in realtà la separazione è avvenuta in seguito a un suo tradimento. Ingaggiai un investigatore privato, tenni la cosa nascosta per un po’ ma poi sbottai. Se avessi aspettato, avrei scoperto molto altro. La chiamai, dopo due secondi avevo il suo avvocato in casa”, queste le parole di Bettarini.

Il paragone con Chiara Ferragni

E quando viene definita come la “Chiara Ferragni degli anni ’90”, SuperSimo ha ammesso di riconoscersi nella storia con Fedez. “Mi riconosco molto nella sua storia con Federico, per fortuna ai miei tempi i social non c’erano. Entrambi stanno attraversando momenti complicati. Non parteggio per nessuno, però di Chiara voglio dire che ha sbagliato, ma ha pagato il suo errore, ed è giusto che si vada oltre”.