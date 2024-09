Antonella Mosetti: “Con Niccolò Bettarini c’è stato un bacio”. Ma è impegnata

Fonte: IPA Antonella Mosetti

Cosa c’è stato tra Antonella Mosetti e Niccolò Bettarini? Una domanda che è nata dopo uno scatto, in cui Mosetti e Bettarini si mostravano semplicemente vicini, sorridendo alla fotocamera. Da qui la polemica, le discussioni: a distanza di 17 anni dalla storia con il padre, Stefano Bettarini, la Mosetti ha davvero avuto un flirt con il figlio? In realtà, la smentita c’è già stata, ma, da Monica Setta a Storie di Donne al Bivio, la Mosetti ha raccontato qualche dettaglio in più.

Antonella Mosetti a Storie di Donne al Bivio: la verità su Niccolò Bettarini

La questione risale a fine agosto 2024: su Diva e Donna, viene condivisa una foto in cui si lascia intendere un presunto flirt tra Antonella Mosetti e Niccolò Bettarini. “Clamoroso. Mosetti prima il padre… Ora il figlio. 17 anni dopo Bettarini, con Antonella ora c’è il giovane Niccolò. Ieri con Stefano, oggi con il figlio”, la presunta liaison, tuttavia, non c’è mai stata. E, in effetti, la Mosetti ha smentito dopo poche ore.

Ospite da Monica Setta a Storie di Donne al Bivio – la puntata va in onda mercoledì 11 settembre su Rai2 a partire dalle ore 23.10 – ecco i dettagli su quanto svelato dalla Mosetti, che mette così un punto alla polemica. “Ci siamo incontrati in Sardegna e abbiamo frequentato gli stessi giri. Niccolò è un ragazzo bellissimo e intelligente, a chi non piacerebbe? Ci hanno paparazzati mentre ci facevamo un selfie e da lì sono nati i gossip. In realtà tra noi c’è stato solo un bacio sulla guancia. Forse dieci anni fa sarebbe stato diverso ma oggi a 49 anni, pur amando gli uomini giovani, non mi potrei mai mettere con uno che ha l’età di mia figlia”.

La smentita di Antonella Mosetti

“Smentisco tutto quello che sta uscendo ora, non ha senso nulla. Più di questo non dico”, così la Mosetti aveva smentito in modo categorico il flirt con Bettarini Jr, che ha 26 anni (è nato il 6 a ottobre 1998). A Storie di Donne al Bivio, ha anche ammesso di avere il cuore impegnato: è innamorata di un uomo francese, ma è una “storia difficile”. Tuttavia, per lui sarebbe disposta ad andare via dall’Italia.

A Oggi, aveva spiegato che l’incontro con Niccolò Bettarini era avvenuto “per caso”, per amici in comune. Fidanzata da tre anni con l’imprenditore, non c’è, quindi, alcuna attrazione romantica con il figlio di Stefano e di Simona Ventura. Ma perché si è tanto discusso di un flirt-non flirt? Per il gossip del passato, in realtà, quando la Mosetti è stata l’amante di Stefano Bettarini (sposato, all’epoca, con la Ventura).

“Mi cacciò da Quelli che il calcio quando ha scoperto di noi”, aveva raccontato la Mosetti: dopo aver scoperto il tradimento, la Ventura l’aveva allontanata dal programma, dove era ospite fissa. Nel 2008, il divorzio Ventura-Bettarini: ambedue oggi sono andati avanti. La Ventura si è sposata con Giovanni Terzi a Rimini, mentre Bettarini è impegnato da tempo con Nicoletta Larini, “l’amore della sua vita”: la differenza d’età, ben 21 anni, non ha impedito alla coppia di costruire una relazione solida e duratura, sopravvissuta anche a Temptation Island Vip.