Antonella Mosetti, il flirt con Niccolò Bettarini fa discutere. Ma lei smentisce tutto

Sta facendo parecchio discutere lo scatto pubblicato sul settimanale Diva e Donna di Antonella Mosetti in compagnia del figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura, Niccolò: è bastato un semplice selfie a riaccendere i riflettori sulla vita sentimentale della showgirl, che 17 anni fa aveva avuto una liason con l’ex calciatore. A chiarire la situazione ci ha pensato la stessa Mosetti, che su Instagram ha smentito il (presunto) flirt.

Antonella Mosetti, il flirt (già smentito) con Niccolò Bettarini

Uno scatto pubblicato dal settimanale Diva e Donna ha fatto riaccendere la curiosità sulla vita privata di Antonella Mosetti: la showgirl, ex volto di Non è la Rai, è diventata suo malgrado protagonista di molte polemiche per il suo selfie scattato con Niccolò Bettarini, primogenito di Stefano e Simona Ventura.

“Clamoroso. Mosetti prima il padre… Ora il figlio. 17 anni dopo Bettarini, con Antonella ora c’è il giovane Niccolò. Ieri con Stefano, oggi con il figlio”, scrive il giornale, che lascia intendere che tra i due ci sia del tenero. A far discutere proprio la liason, ai tempi clandestina, con l’ex calciatore, che allora era sposato con Super Simo.

A smentire il presunto flirt ci ha pensato la stessa Mosetti, che tramite delle storie su Instagram ha voluto chiarire una volta e per tutte la situazione. “Non è carino nei confronti delle persone che vivono dentro certe situazioni”, ha affermato senza fare nomi o riferimenti specifici. E ha aggiunto: “Smentisco tutto quello che sta uscendo ora, non ha senso nulla. Più di questo non dico”.

Poi ha parlato della sua situazione familiare – al momento delicata date le condizioni di salute precarie del padre – lasciando intendere che le sue priorità al momento sono altre: “È questo che mi preme, voglio concentrare il mio tempo su questo”.

Antonella Mosetti, perché il selfie con Bettarini jr fa discutere

La foto pubblicata da Diva e Donna è un semplice selfie di Antonella Mosetti in compagnia del personal trainer: nessuna effusione, nessun gesto tenero tra i due, solo un autoscatto in cui appaiono entrambi sorridenti. A far scoppiare il caso però è stato il passato con la famiglia Bettarini: 17 anni fa la showgirl aveva avuto una relazione con Stefano, all’epoca ancora sposato con la conduttrice di Quelli che il calcio. Quando li scoprì, Ventura mandò via Antonella dal programma televisivo sportivo della Rai. In seguito i due divorziarono, nel 2008 per la precisione, dopo dieci anni di matrimonio.

“Mi cacciò da Quelli che il calcio quando ha scoperto di noi“, disse Antonella Mosetti qualche tempo fa, riferendosi alla decisione della presentatrice di allontanare l’ospite fissa dalla sua trasmissione, dopo il tradimento del marito. E anche Bettarini ai tempi della loro partecipazione al Grande Fratello si lasciò andare a confessioni piccanti dei loro incontri clandestini, quando era ancora sposato.

Ma la vita sentimentale della showgirl è sempre stata parecchio chiacchierata: è stata legata a Davide Lippi e per 5 anni circa all’ex schermitore Aldo Montano. Prima ancora era stata sposata con Alessandro Nuccetelli, grande amico di Francesco Totti, con il quale ha avuto la figlia Asia.