Fonte: IPA Francesco Renga e Ambra Angiolini nel 2013

Si sono amati per anni e, ora che le loro vite hanno preso strade separate, continuano a volersi bene. Quello tra Ambra Angiolini e Francesco Renga potrebbe sembrare un rapporto anomalo ma è questo quello che dovrebbe accadere alle coppie che un tempo si sono giurate amore. Continuare a camminare sullo stesso percorso, con la stima che ha permesso che un tempo si innamorassero. E sono proprio quei momenti che l’artista di Brescia ricorda con maggior piacere, di quando è andato a Cerveteri per conoscere la sua famiglia. Ma com’è iniziata?

Le parole di Francesco Renga su Ambra Angiolini

Il loro amore è finito da tempo ma sono rimasti uniti per l’affetto reciproco che li unisce e per il benessere dei due figli – Jolanda e Leonardo – che oggi sono adulti. I due ragazzi sono cresciuti con l’esempio di entrambi i genitori e, ora che è passato molto tempo, Francesco Renga ha voluto raccontare qualcosa di molto particolare che riguarda gli inizi del suo rapporto con Ambra Angiolini, che l’aveva colpito per la sua intelligenza brillante oltre che per l’innegabile bellezza.

“Eravamo due ragazzini, ma lei era già un’icona. Quando mi dissero: ti intervista Ambra di Non è la Rai, io che non avevo visto nemmeno una puntata del programma pensai: e chi è?”, spiega al Corriere della Sera, “Ho incontrato una ragazza brillantissima. È stato devastante: la bellezza e l’intelligenza insieme sono una bomba”, ha aggiunto ricordando il momento in cui si sono incontrati per la prima volta.

“Il primo impatto l’ho avuto quando sono andato a conoscere i suoi genitori, a Cerveteri. Il papà mi ha aperto la porta a torso nudo, con un crocifisso al collo. ‘A’ bello’, ha mormorato e parlava con un tono di voce così basso che non capivo niente”, ha ricordato parlando del padre di Ambra, “Forse, però ho passato tutta la cena a sforzarmi di comprendere quello che diceva, mentre lui continuava a riempirmi il bicchiere di vino. È finita che Ambra si è pure inca**ata con me: ‘L’hai fatto ubriacare!’. Io?”.

Il rapporto con i figli Jolanda e Leonardo

Dall’amore con Ambra Angiolini sono nati due figli, Jolanda e Leonardo, che oggi sono grandi e molto uniti come fratelli. La maggiore pare avere le doti artistiche di entrambi i genitori. Ed è molto intonata: “È brava ma anche espressiva. L’ho mandata a studiare canto e pianoforte, deciderà lei cosa vuole fare, è anche bravissima a scrivere”, ha spiegato Francesco Renga, ma sui consigli sembra che non vadano troppo d’accordo.

“Lei a me ed è cattivissima… viene in studio, vuole capire, conoscere i musicisti e si arrabbia quando non seguo le sue dritte. Vive con la mamma a Milano, studia comunicazione, ci vediamo nei weekend”, ha aggiunto. Leonardo vive insieme a lui a Brescia: “Sì, è introverso, più orso, come me”. E sul suo essere padre, invece, afferma: “Ho capito che è il tuo muoverti nel mondo a offrirgli l’ispirazione per diventare donne e uomini. E serve anche dargli il cattivo esempio”, ha raccontato ancora.