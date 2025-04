Chi è Flaminia, la figlia di Antonello Fassari

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Flaminia Fassari è la figlia di Antonello Fassari, attore amatissimo e indimenticabile oste della Garbatella ne I Cesaroni. L’artista è scomparso a soli 72 anni a causa di una malattia. Al suo fianco la sua unica figlia a cui era legatissimo.

Chi è Flaminia Fassari

Antonello Fassari ha sempre protetto la sua privacy, tenendo il più stretto riserbo riguardo la sua vita privata. L’attore è stato sposato per oltre vent’anni con Maria Fano da cui ha avuto la sua unica figlia, Flaminia.

I due si sono sposati nel 1982 e sette anni dopo è arrivata Flaminia. Fassari ha raccontato più volte di essere stato un padre presente, ma mai oppressivo e di aver lasciato che la figlia trovasse da sola la sua strada.

In passato infatti lo stesso Fassari aveva subito l’influenza del padre, celebre avvocato penalista che era contrario al suo lavoro di attore.

“Ero destinato a fare il mestiere di mio padre, grande avvocato, studio a Roma e Milano – aveva svelato -. Ma io credo che lì abbia sbagliato papà, perché mi fece fare un tirocinio da lui e mi massacrò. A quel punto chiusi […] Quand’è nata mia figlia mio padre è entrato nella stanza e ha detto: «Fatemi vedere la mia sostituta». Questa cosa della recitazione non l’ha mai mandata giù. Si è un pò ammorbidito quando mi chiamò Eduardo, e meno male, ma non l’ha mai mandata giù”.

Cresciuta lontano dai riflettori, Flaminia Fassari ha coltivato la passione per la cucina, in seguito è diventata un’assistente di doppiaggio.

“Il mio lavoro non è mai piaciuto a mia figlia, non le piace l’ambiente, non l’ha mai considerato una cosa seria, e questo mi dispiace un po’. Tuttavia, mi ha fatto i complimenti per Romanzo criminale”, aveva rivelato, definendo Flaminia come una “ragazza quadrata”.

Intervistato da Maria Grazia Cucinotta aveva poi raccontato: “Come padre faccio quello che posso, ma sicuramente non sono morboso. Ho sentito così forte la cappa di mio padre che non ho voluto che la storia si ripetesse. Dal momento in cui nasce, un figlio è altro da te”.

Le parole di Flaminia per papà Antonello Fassari

Sono tantissime le persone che in questi giorni, dopo l’annuncio della morte di Antonello Fassari, hanno voluto esprimere il loro cordoglio e il dolore per quanto accaduto.

Flaminia Fassari ha annunciato su Facebook i funerali di Fassari e ha ringraziato tutti per i messaggi di vicinanza.

“Sto ricevendo tantissimi messaggi di stima e di affetto per il mio amato papà – ha scritto -. I funerali si terranno martedì 8 aprile alle ore 11.00 presso la Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo. Per chi avesse piacere ci vediamo lì per abbracciarci e ricordarlo insieme”.

Al funerale di Antonello Fassari saranno presenti dunque non solo l’ex moglie Maria Fano, la figlia Flaminia e la compagna Lorella, ma anche tantissime persone comuni che amavano l’attore. Oltre ai colleghi e amici che in questi anni hanno avuto il piacere di lavorare con lui, in particolare Claudio Amendola.

L’attore, che attualmente è sul set della nuova stagione de I Cesaroni, ha accolto con dolore la notizia della scomparsa di Fassari.