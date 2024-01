Fonte: IPA Antonello Fassari, chi è la moglie

Antonello Fassari è uno degli attori più amati della televisione italiana. Popolare soprattutto grazie al burbero personaggio di Cesare ne I Cesaroni. Nel corso degli anni ha lavorato in importanti produzioni televisive e cinematografiche, esibendosi spesso anche in opere teatrali accanto a registi di gran rilievo. Sulla sua vita privata, Fassari ha sempre mantenuto gran riserbo. Ben poco è quel che si sa della sua prima moglie Maria Fano.

Maria Fano, la prima moglie di Antonello Fassari

Nato a Roma nel 1952, a trent’anni, quando iniziava a trovare il proprio posto nel mondo dello spettacolo, Antonello Fassari ha sposato Maria Fano, donna lontana dai riflettori che non ha si è mai esposta nonostante la notorietà del marito. Dal matrimonio è nata, 7 anni dopo, Flaminia, unica figlia dell’attore, anche lei molto riservata e poco interessata allo showbiz.

“Il mio lavoro non è mai piaciuto a mia figlia, non le piace l’ambiente, non l’ha mai considerato una cosa seria, e questo mi dispiace un po’. Tuttavia, mi ha fatto i complimenti per Romanzo criminale” ha raccontato l’attore.

Il matrimonio tra Fassari e Fano è durato 23 anni e, nel 2005, la coppia ha divorziato. In seguito alla separazione dalla moglie, l’attore de I Cesaroni visse un momento difficile e soffrì di depressione. In un’intervista a Diva e Donna, dichiarò: “Vivo un momento di passaggio che va avanti da quattro anni, da quando è finita l’unione ventennale con mia moglie. È un po’ come se fossi in barca. Ma non ho ancora un approdo. Non siamo ancora separati, ma non sono pentito della separazione, sono dispiaciuto”.

Il presunto flirt con Rita Dalla Chiesa

Qualche anno dopo la separazione dalla moglie Maria Fano, si vociferava che Antonello Fassari avesse intrapreso una relazione sentimentale con la conduttrice Rita Dalla Chiesa. “Cosa ha in serbo il destino per noi, vedremo. Ci conosciamo da molto tempo. Antonello è molto protettivo con me. La nostra la definirei un’amicizia profonda” aveva detto lei. Seppur tra i due ci sia mai stato qualcosa, è finita presto. Ma tutt’oggi continuano a essere amici e sono spesso fotografati assieme.

Lorella, la nuova compagna

Dopo lunghi anni da single, Antonello Fassari è oggi felice assieme alla nuova compagna Lorella, anche lei lontana dal mondo dello spettacolo ma meno schiva della prima moglie Maria Fano. Lorella talvolta accompagna il partner agli eventi ufficiali e spesso si mostra sui social di Fassari. La coppia è innamoratissima.