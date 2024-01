Gli indizi non mancavano ma ora giunge la conferma definitiva da parte di Antonello Fassari: la settima stagione dei Cesaroni si farà. Conosciamo l’inizio delle riprese, il che consente anche di ipotizzare il periodo della futura messa in onda.

Ma cosa ha detto esattamente l’interprete dell’amatissimo Cesare? Intervistato da La Repubblica, ha confermato ciò che i fan sospettavano da tempo, e chiedevano da anni: “A giugno tornerò sul set della Garbatella”. Tutto confermato, dunque, anche se i dubbi non mancano su gran parte del cast. Di certo spazio per Claudio Amendola, ovviamente, confermando il trio con Max Tortora, rispettivamente nei panni di Giulio ed Ezio.

Le parole di Claudio Amendola

Conferme, per quanto ufficiose, erano giunte anche da Claudio Amendola, che non ha mai abbandonato il sogno di tornare alla Garbatella. Intervistato a Verissimo da Silvia Toffanin, si era lasciato andare a un “Belli i Cesaroni eh? Mah, chissà”.

Facile capire come fosse tutto già in moto, com’è chiaro dalle parole della produttrice Verdiana Bixio, di Publispei: “Sono anni che i fan chiedono una nuova stagione. Non avrebbe senso da parte nostra ignorare una richiesta così forte. La nostra mission è emozionare il pubblico con storie che tocchino il cuore di chi le guarda. Con un brand come i Cesaroni ci vuole una storia forte. Se ci sarà, si farà”.

Evidente come sia stata trovata la giusta chiave per trasformare la fiction in qualcosa di più aderente ai giorni nostri, senza tentare un’operazione rimpasto ferma nel tempo. Tanto è cambiato dall’ultima messa in onda e certe dinamiche oggi non funzionerebbero. Non una minestra riscaldata, dunque, come tutti i fan sperano.

Gli indizi non mancavano ma ora giunge la conferma definitiva da parte di Antonello Fassari: la settima stagione dei Cesaroni si farà. Conosciamo l’inizio delle riprese, il che consente anche di ipotizzare il periodo della futura messa in onda.

Ma cosa ha detto esattamente l’interprete dell’amatissimo Cesare? Intervistato da La Repubblica, ha confermato ciò che i fan sospettavano da tempo, e chiedevano da anni: “A giugno tornerò sul set della Garbatella”. Tutto confermato, dunque, anche se i dubbi non mancano su gran parte del cast. Di certo spazio per Claudio Amendola, ovviamente, confermando il trio con Max Tortora, rispettivamente nei panni di Giulio ed Ezio.

I Cesaroni 7: il cast

Ora che hanno ottenuto la conferma a lungo attesa, i fan stanno già fantasticando sul possibile cast dei nuovi episodi. Si girerà a giugno sul set romano ed è possibile ipotizzare une messa in onda nei primi mesi del 2025, magari tra febbraio e marzo.

I dubbi per il cast sono numerosi. In nessuno caso pare plausibile rivedere Alessandra Mastronardi. L’attrice, che è del gruppo di attori quella che ha ottenuto il maggior riconoscimento internazionale, ha già avuto modo di spiegare il suo punto di vista.

Non è interessata a una nuova stagione, ma sarebbe disponibile per una reunion. Qualcosa in stile Harry Potter, per intenderci. Decisamente poco probabile anche il ritorno di Elena Sofia Ricci, anche se non impossibile, fosse anche per un cameo. Dopo aver detto addio a Che Dio ci aiuti, perché desiderosa di nuove esperienze, pare difficile pensare che possa tornare al suo passato.

Chance per Matteo Branciamore, nei panni di Marco, così come il non più piccolo Mimmo, interpretato da Federico Russo. Di certo sarebbe felice di riprovare l’atmosfera del set Niccolò Centioni, ovvero Rudi, a lungo critico nei confronti dell’industria, che lo ha identificato con questo ruolo, senza offrirgli mai una reale chance di evolversi.