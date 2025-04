Diletta Leotta sul balcone blocca la città: costretta ad intervenire la portinaia

Fonte: IPA Diletta Leotta

Qualche anno fa Belen Rodriguez bloccava il traffico di Milano per via dei cartelloni che la ritraevano in lingerie. Oggi è Diletta Leotta a mandare in tilt una città, in questo caso Napoli, a causa delle sue pose sensuali e accattivanti. Alla conduttrice siciliana è bastato un post su Instagram, dove è molto seguita, a scatenare i cittadini partenopei, che hanno fatto di tutto per incontrare da vicino la 33enne.

Diletta Leotta blocca Napoli

L’indiscrezione arriva da Roberto Alessi su MowMag, a quanto pare Diletta Leotta avrebbe mandato in confusione tutti i napoletani quando è approdata in città. Da vera ammaliatrice ha postato una foto in accappatoio, sullo sfondo di Castel dell’Ovo, che è stata molto apprezzata.

“È andata a Napoli per lavoro, – ha raccontato il giornalista – e ha approfittato del sole del Golfo per rinfrescare la tintarella che si era già presa alle Maldive e così si è messa come la vedete nella foto, in accappatoio, gambe al vento, non proprio castigatissima sul balcone della sua camera d’albergo che si affacciava su via Caracciolo, di fronte a Castel dell’Ovo”.

Una visione paradisiaca che non è sfuggito ai più, tanto che “a un certo punto pare che la portineria le abbia citofonato in camera: “Signora, la prego non rimanga su balcone: qui la via è tutta bloccata dai suoi fan. Anzi, già che c’è, se potesse scendere perché sono a decine che vorrebbero fare un selfie con lei”.

Sarà scesa? Al momento non è dato sapere ma di sicuro la presenza della Leotta non è di certo passata inosservata. Anzi, ha fatto parecchio rumore.

Il rapporto di Diletta Leotta con i fan

Qualche tempo fa Diletta Leotta non ha nascosto di apprezzare molto il rapporto diretto con i suoi fan, che sono tantissimi. “Il loro affetto mi sorprende sempre – ha ammesso la presentatrice – Incontrare, parlare con le persone ti fa uscire dalla bolla dei social e ti rimette subito in contatto con la realtà”.

Checché se ne dica, Diletta è molto amata dalle persone, non solo uomini ma anche tante donne che la stimano per il suo percorso professionale. Da semplice valletta in un’emittente locale siciliana, la Leotta ha saputo farsi strada nel mondo dello spettacolo. Intervista dopo intervista, programma dopo programma, ha saputo farsi un nome, ad oggi indubbiamente uno tra i più popolari.

Anche se, come tutti, ha dovuto fare i conti con critiche e malignità e tanti commenti sessisti. “Il peggiore rimane: ‘Sei qui solo per le tette’. Me lo disse una collega a Sky Sport. – ha ricordato una volta Diletta – Ero appena arrivata, avevo vent’anni: mi ferì a morte. La sera a casa feci un pianto liberatorio. Poi ho tirato fuori il leone che è in me, ho studiato tanto, mi sono laureata, così che nessuno potesse mai più dirmi una frase del genere”.

Non sono mancate, tuttavia, persone in cui abbia trovato grande complicità e solidarietà: “A me è successo con Elodie, che è come una sorella per me. Ci siamo trasferite a Milano nello stesso periodo, e sostenute molto a vicenda. Mi è stata vicina durante la gravidanza. E con Aria adesso è una zia dolcissima”.