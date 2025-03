Diletta Leotta, il look in pelle che cambia le regole del gioco

Diletta Leotta trasforma una giacca oversize in un vestito seducente: il suo look in pelle è la nuova lezione di stile da stadio

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Diletta Leotta

Un bordo campo che si trasforma in passerella. Con un solo outfit, Diletta Leotta riscrive le regole del look da stadio e lo fa con carattere, femminilità e una dose ben calibrata di grinta. La conduttrice ha stupito tutti con un look in pelle che non passa inosservato, trasformando una giacca oversize in un vestito corto e seducente.

Diletta Leotta: quando la giacca diventa un vestito

L’effetto finale è di quelli che restano impressi: Diletta Leotta ha indossato una giacca in pelle grigio polvere, dal finish lucido, con tasche capienti, zip centrale che si apre in uno scollo a V e una coulisse che scolpisce il punto vita. Un capo pensato per essere ampio, che lei ha indossato come un mini dress. Il risultato? Sofisticato, moderno, audace. E soprattutto perfetto per segnare una nuova idea di eleganza da stadio.

A completare il look, un paio di stivali neri al ginocchio effetto vernice, che slanciano e aggiungono un tocco glam. L’equilibrio tra tagli decisi e dettagli femminili è il segreto di questo outfit, curato dallo stylist Nicolò Grossi, già artefice di molte scelte fashion vincenti della conduttrice.

Non è la prima volta che Diletta Leotta sceglie il look in pelle, ma qui il messaggio è chiaro: trasformare un capo nato per essere giacca in un vestito significa prendersi spazio, riscrivere codici, rompere la routine dell’abbinamento scontato. E lo fa con la naturalezza di chi sa come vestirsi non per attirare l’attenzione, ma per raccontarsi.

Fonte: IPA

Il beauty look accompagna la scelta fashion: capelli sciolti con onde morbide, pelle luminosa e make-up che punta sugli occhi. I gioielli – come le collane bold in metallo – donano luce e struttura, incorniciando un outfit che non ha bisogno di eccessi per lasciare il segno.

Mentre Diletta incanta, Karius fa crack

Ma la giornata di Diletta Leotta non è stata solo moda e telecamere. Mentre lei sfilava sul prato dello stadio con il suo vestito in pelle, il marito Loris Karius affrontava un momento ben più duro.

Il portiere, in forza allo Schalke 04, si è infortunato gravemente durante la partita contro il Greuther Fürth: uno scontro di gioco violento lo ha costretto a lasciare il campo prima dell’intervallo, e secondo i primi bollettini potrebbe trattarsi di una frattura del perone.

Fonte: IPA

Un colpo pesantissimo, soprattutto per chi – come Karius – aveva appena ritrovato fiducia e continuità dopo un lungo periodo di stop. La notizia è arrivata mentre Diletta era ancora impegnata nel post partita, ma chi la conosce sa quanto sia forte il legame tra i due e quanto questa brutta notizia l’abbia toccata profondamente. Tuttavia, come spesso accade nella sua vita, la conduttrice ha saputo separare il piano privato da quello professionale, dimostrando una tenacia tutta femminile.

Un pre partita tra emozioni, musica e glamour

Ad arricchire il clima della serata anche un altro momento tutto da ricordare: l’esibizione di Serena Brancale, che ha cantato Anema e Core davanti a migliaia di persone sugli spalti. Il suo intervento musicale, elegante e sentito, ha emozionato il pubblico e aggiunto un tocco di cultura e tradizione a una cornice già spettacolare.