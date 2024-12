Serena Brancale, chi è la cantante di Baccalà a Sanremo 2025

Una voce inconfondibile, quando canta si diverte e si vede: chi è Serena Brancale, cantante barese e concorrente a Sanremo 2025 (per lei non è la prima volta all'Ariston)

Eclettica, spiritosa, irriverente: Serena Brancale è una certezza del panorama musicale italiano made in Puglia degli ultimi anni. A renderla famosa all’orecchio del grande pubblico un brano scanzonato che ha spopolato sui social, Baccalà. Impossibile non riconoscerla: tenzion ca cosc’, tenzion’ ca brusc (attenzione che scotta, attenzione che brucia in dialetto barese), coinvolgente al punto da rimanere intrappolati nel beat del finger drumming una batteria suonata con le dita su uno strumento chiamato mpc. Ora la cantautrice barese arriva a Sanremo 2025, scelta da Carlo Conti, e promette scintille.

Chi è Serena Brancale, vita privata e carriera

Nata a Bari il 4 maggio del 1989, la vita di Serena Brancale è stata intrisa di suoni e musica fin da piccolissima. “Sarò la tua voce” aveva scritto la cantautrice quando, ad ottobre 2020, aveva dovuto dire addio alla madre, alla quale era legatissima. Da bambina studia il violino, per poi diplomarsi in grafica pubblicitaria all’Accademia delle Belle Arti e in canto jazz al Conservatorio Alfredo Casella de L’Aquila. Dopo gli studi al Conservatorio, fonda il Serena Brancale Quartet, la sua band che propone diverse cover di artisti.

Una voce inconfondibile, avvolgente, che Carlo Conti ha voluto scegliere (di nuovo) per il suo Sanremo 2025. Chi crede alla potenza dei numeri non rimarrà indifferente alla fortunata coincidenza. Infatti, il debutto all’Ariston per la Brancale era avvenuto esattamente 10 anni prima, nel 2015, nella sezione Nuove proposte con il brano Galleggiare. Un successo di carriera innegabile, che l’ha portata a importanti collaborazioni. Ha calcato palchi con artisti del calibro di Mario Biondi o Il Volo, ma anche Willie Peyote (con lei sul palco a Sanremo 2025 come concorrente) e Ghemon.

Insomma, quella di Serena Brancale è una vita consacrata all’arte. Non solo musica (jazz, classica, pop per dirne alcune), ma anche alla danza e al teatro. Ad appena 14 anni infatti ottenne una parte nel film di Alessandro Piva Mio cognato. La cantautrice non è solita condividere informazioni sulla sua vita privata. Si sa che ha un fratello minore di nome Lele e una sorella maggiore di nome Nicole.

Le canzoni

Una cantante di altissimo livello e dalla tecnica sopraffina dalla formazione jazz, polistrumentista, conosciuta momentaneamente dal grande pubblico con Galleggiare a Sanremo Giovani, e una carriera ricca di sperimentazioni che ha spaziato nel pop senza tralasciare mai la tradizione, il dialetto napoletano come quello della sua città, Bari. Oltre alla già citata Baccalà, Serena Brancale vanta tra le canzoni più recenti anche La Zia e Stu Cafè, sempre in dialetto barese.

Galleggiare è il brano che portò a Sanremo 2015. Il consiglio è veramente quello di immergersi nei suoi profili Instagram e Spotify e scoprire pian piano le sonorità di un’artista che fa della loop station uno strumento vorticoso, in grado di unire stili e timbriche con grazia e sempre tanto divertimento.

Serena Brancale a Sanremo 2025, il ringraziamento a Carlo Conti

Domenica 1 dicembre, Carlo Conti ha annunciato nell’ormai consueto appuntamento al Tg 1 i 30 concorrenti Big a Sanremo 2025. Tra loro anche Serena Brancale, che ha voluto dedicargli un messaggio sul proprio profilo Instagram: “A Carlo Conti che ha creduto in me nel 2015 e oggi festeggio i miei 10 anni di carriera ritornando più grande, più sapida su quel palco magico dove è iniziato tutto”. Prosegue poi con i ringraziamenti al proprio manager, Carlo Avarello, alla sua band e agli amici. “A chi nasce artista, conclude, “a chi sogna in grande e ama da pazzi questo mestiere da non dormirci la notte”.