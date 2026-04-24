La lanolina è l'ingrediente must have per labbra super idratate e morbide, ma anche curate e piene di salute, da mattina a sera

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock L'ingrediente segreto per labbra sempre perfette e protette è la lanolina, un concentrato di benessere naturale

Balsami labbra, burrocacao, oli lenitivi, quando si tratta di prendersi cura delle proprie labbra vale davvero tutto. Finché non si prova un ingrediente che mette fine alle lunghe ricerche del prodotto migliore e che soddisfi tutte le esigenze delle nostre labbra. Un ingrediente come la lanolina. Ma di cosa si tratta esattamente?

Cos’è la lanolina

Quando compriamo un prodotto ad hoc per le labbra, solitamente gli ingredienti di punta che siamo abituate a vedere sulle confezioni sono i burri, come quello di karité o gli oli, come quello di argan, di jojoba o di cocco, fino al classico burro di cacao. Tutti componenti ricchissimi di nutrenti e di benefici per le labbra ma che a volte possono non essere sufficienti. Un problema risolvibile con la lanolina, una sostanza cerosa naturale, un grasso animale che viene ricavato dalla lana di pecora, e che viene utilizzata principalmente per il suo enorme potere emolliente, idratante e protettivo, soprattutto nella cura della pelle secca, screpolata o particolarmente sensibile. Un ingrediente conosciuto fin dall’antichità e che vanta mille e più proprietà.

Un componente che assomiglia molto ai lipidi della pelle umana, e che è una sostanza semi-occlusiva e semi-permeabile, che significa che permette alla pelle di auto-idratarsi dall’interno ma anche di agire esternamente come una barriera cutanea traspirante.

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Come agisce la lanolina sulla pelle (e sulle labbra)

Un ingrediente che ha la capacità di trattenere circa il 400% del suo peso in umidità, cosa che la rende un componente principe per il trattamento della pelle e per garantirle massima morbidezza, elasticità e idratazione.

Proprio per queste sue caratteristiche, le creme a base di lanolina sono indicate per la cura dei capezzoli durante allattamento, per i cosmetici antietà e anche per i prodotti per capelli, poiché in grado di creare come una barriera impermeabile che trattiene l’umidità della parte e che la mantiene elastica e sana. Ed ecco svelato il motivo per cui la lanolina è l’ingrediente must have che una volta provato sulle labbra non lo si lascia più.

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Le sue proprietà

Un ingrediente che ha diverse proprietà che lo rendono unico e insostituibile, come:

la capacità di rendere la pelle delle labbra morbidissima;

la sua azione emulsionante;

l’azione protettiva sulla pelle che la scherma da agenti atmosferici come freddo, vento e inquinamento.

il suo forte potere idratante.

Ma non solo. La lanolina, infatti, è anche particolarmente indicata per la prevenzione di recidive dell’herpes labiale, agendo nella riparazione di piccole ferite o screpolature e prendendosene cura grazie al suo potere emolliente.

Un ingrediente curativo in grado di accelerare i processi di guarigione cutanea, favorendo la rigenerazione cellulare e ammorbidendo la pelle secca, garantendo alle labbra una cura totale, massima protezione un boost di idratazione come mai avete provato prima.

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Perché provare i prodotti labbra a base di lanolina

Tutte caratteristiche che elevano la lanolina e i prodotti che la contengono, a must have da avere sempre con sé per la cura delle labbra. Un ingrediente mirato, naturale e che non altera il pH della pelle e che dona un immediato senso di sollievo alla parte. Insomma, La lanolina è l’ingrediente chiave dei vostri prossimi acquisti in fatto di protezione labbra, un vero concentrato di benefici dall’azione immediata e visibile e che ve la faranno amare all’istante, parola di chi l’ha già provata!

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