Chi è Nicole, la sorella di Serena Brancale che dirige l’orchestra a Sanremo 2026

La musica in casa Brancale è un affare di famiglia. In tanti conoscono Serena, che a Sanremo 2025 ha fatto ballare tutta l’Italia con la sua Anema e core e l’anno dopo ha fatto commuovere il paese con Qui con me, dedicata alla madre scomparsa nel 2020. A dirigerla, in entrambe le occasioni, c’era la sorella maggiore Nicole, Maestro e docente al conservatorio di Bari.

Nicole Brancale, chi è la sorella di Serena

Mentre Serena Brancale scalava le classifiche e calcava il palco di Sanremo con la sua loop station e i suoi ritmi urban, la sorella Nicole ha sempre mantenuto una rotta profondamente legata allo studio accademico.

Classe 1982, Nicole è sette anni più grande di Serena e si avvicina al mondo della musica, insieme alla sorella, fin da bambina grazie a sua madre, Maria De Filippis, musicista di origini italo-venezuelane scomparsa nel 2020. Il papà Agostino Brancale, è stato invece un calciatore e ha militato in serie C.

Studia e si diploma al conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari, lo stesso dove si è diplomata Serena, per poi diventare insegnante di pianoforte. La sua formazione è solida, rigorosa, figlia di una dedizione che l’ha portata a esplorare il repertorio classico con una sensibilità rara.

La sua evoluzione l’ha vista spaziare tra l’insegnamento, la performance solistica e la collaborazione in ensemble, dimostrando che la tecnica pianistica è per lei un mezzo di espressione emotiva, non solo un esercizio di stile: è tra le poche direttrici d’orchestra in Italia.

Il legame con Serena sul palco di Sanremo 2026

Mentre Serena si è concentrata maggiormente sull’aspetto vocale prediligendo le sonorità jazz, passando dai provini di X Factor nel 2009 al debutto sanremese del 2015 con Galleggiare, Nicole si dedicava allo studio della musica.

Le due sorelle hanno sempre coltivato l’amore per la musica, conservando nel cuore un sogno. Nel 2025, durante la 75esima edizione del Festival di Sanremo, le due sorelle hanno realizzato un desiderio che la madre aveva espresso più volte: salire insieme sul palco dell’Ariston.

Questo sogno parte da nostra madre”, aveva raccontato Serena Brancale in un’intervista a Quotidiano di Puglia, “che desiderava che se mai fossi tornata a Sanremo, sarebbe stata Nicole a dirigere l’orchestra. Vedere due sorelle su quel palco è unico. Lo dedichiamo a lei, con tutto il cuore”. Un sogno che si è ripetuto anche l’anno dopo, durante la 76esima edizione della kermesse musicale. Nicole, elegante e concentrata, ha diretto l’orchestra mentre Serena interpretava Qui con me, il brano che la cantautrice pugliese ha dedicato proprio alla madre, scomparsa a 66 anni.

Una perdita che ha definito “il mio dolore più grande”. Sul palco, Serena non ha voluto nessun altro davanti a sé: “Nicole è il mio portafortuna. Con questo brano non poteva mancare”. Non poteva pensare di vivere “la performance con una persona non legata a questo brano. Vederla con gli occhi lucidi alle prove è stato emozionante”.