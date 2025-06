Serena Brancale ricorda la bocciatura di Simona Ventura a X Factor: “Non capì nulla di me”

Fonte: IPA, ANSA Serena Brancale e Simona Ventura

Non tutte le carriere partono in quarta. A volte serve una spinta, altre volte una bella frenata. E spesso, prima di vedere il pubblico cantare i tuoi brani a memoria, bisogna incassare qualche no.

Serena Brancale lo sa bene: oggi è una delle voci soul più riconoscibili del panorama musicale italiano, ma il suo percorso non è iniziato con i riflettori puntati. Anni fa la cantante aveva provato a entrare a X Factor, ma Simona Ventura non era convinta. Un episodio che la stessa cantante ha ricordato di recente, svelando anche qualche dettaglio in più su quel provino che, a conti fatti, non le ha aperto subito le porte del successo, ma forse le ha dato la spinta per prenderselo con il tempo, alla sua maniera.

Serena Brancale, il ricordo di Simona Ventura a “X Factor”

Non è sempre facile riconoscere il talento al primo sguardo. Anche se si fa parte, da anni, di un mondo come quello della musica italiana, un universo fatto di palchi, provini, talent show e audizioni continue, a volte capita di lasciarsi sfuggire qualcuno che, col tempo, avrebbe fatto tanta strada. Del resto, buona parte degli artisti che oggi ascoltiamo in loop sono passati da lì: da una porta chiusa, da un no secco, da un giudizio affrettato.

Lo sa bene Serena Brancale, che dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025, ha ricordato con ironia il suo casting a X Factor e quel no di Simona Ventura, allora giudice del talent: “Ho fatto X Factor tanto tempo fa. Ho fatto il provino e Simona Ventura disse ‘nooo lei non mi piace’. Però menomale, perché poi dopo quella cosa sono tornata a casa mia e mi sono messa a studiare,” ha raccontato la cantante scherzando: “Simona, non metterò mai più quel vestito che hai odiato durante il mio provino, te lo prometto. Però la saluto”.

Pare infatti che SuperSimo, come raccontato da Dagospia, non fosse così convinta della cantate: “Nel 2009 mi presentai a X Factor. Cantai Non mi chiedermi, scritta da Paola Cortellesi, ma fui scartata. Simona Ventura disse che ero poco credibile e non le piacevo per come ero vestita. Non capì nulla di me, da allora non l’ho più vista”.

Un racconto che, nonostante non accenni ad alcun tipo di rancore, oggi fa sorridere e ha il sapore di rivincita, perché Serena quel palco, quello vero, se l’è preso grazie alla sua voce, alla sua visione musicale e alla tenacia con cui ha costruito, un passo dopo l’altro, il suo percorso.

Il boom artistico di Serena Brancale

Il rifiuto di Simona Ventura non ha impedito a Serena Brancale di portare avanti il suo amore per la sua musica e il suo percorso artistico. Dopo una prima partecipazione a Sanremo 2015 nelle Nuove Proposte, è tornata sul palco del teatro Ariston nel 2025 con la sua Anema e Core ricevendo il successo che merita.

La scia della kermesse le ha aperto porte nuove: la possibilità di partecipare come ospite fissa a Belve, il programma di Francesca Fagnani, e il sodalizio con Alessandra Amoroso che, dopo la serata duetti di Sanremo, condivide con lei la hit estiva Serenata. Da quel provino andato storto al palco dell’Ariston il salto è stato lungo, ma tutto tranne che casuale. A volte basta un no detto al momento giusto per cambiare direzione e trovare finalmente la propria voce.