Serena Brancale e Alessandra Amoroso insieme con Serenata: testo e significato

L’estate 2025 è alle porte, e con lei la lista dei pezzi in uscita pronti a riempire radio e playlist per le nostre serate di festa. Nel gruppo dei cantanti pronti a sfornare una hit, non potevano mancare Serena Brancale e Alessandra Amoroso, che ci regalano Serenata: un pezzo tutto da ballare che fonde le personalità musicali delle due artiste, con un ritmo dal sapore di Puglia. Ecco testo e significato.

“Serenata”, significato del brano di Serena Brancale e Alessandra Amoroso

Due icone pugliesi dal ritmo inconfondibile, pronte a regalarci emozioni estive uniche: Alessandra Amoroso e Serena Brancale sono tornate e, insieme, pubblicano Serenata, una nuova hit in rotazione dal 30 maggio 2025.

Un pezzo che conferma una collaborazione nata a Sanremo 2025: Serena, in gara con Anema e Core, aveva scelto proprio Alessandra per la serata dei duetti. Un momento che aveva fatto impazzire i fan, riunendo due stelle pugliesi senza rivali.

La stessa energia arriva ora con Serenata: un brano che racconta il mondo artistico delle due cantanti tra groove, jazz, sonorità mediterranee e suggestioni greche che richiamano il ritmo ipnotico del sirtaki.

Serena e Alessandra Amoroso cantano di un rapporto complicato con una persona che non è libera: una relazione fatta di passione e gelosie, raccontata in una danza di emozioni e contrasti, perfetta per l’estate e per diventare la colonna sonora delle feste in spiaggia.

“Serenata”, testo della canzone

Sono sola persino stasera che fumo Marlboro

Pensieri per cena

Ho lasciato anche la tele accesa

E ho notato qualcosa che prima non c’era

Un odore, un profumo straniero

Che non sa di te e nemmeno di me

Finalmente guardando i tuoi occhi

Ho capito chi è

Io domani glielo dico

Che non l’ami

Che hai mentito

Che mi hai messo

Il cuore in frigo

Con il vino

Che era aceto

Solamente una storia qualunque

Una piccola goccia nel mare che c’è

Di parole, parole, parole

Promettimi che

Vita mia

Ogni volta che la vita tua

Si intreccia con la mia

Finirà che finiremo

In una scenata di folle gelosia

Quindi no, no, no, no

Che forse è meglio di no

Quante cose non mi hai detto

C’è una musica nel vento

Serenata, una serenata, una serenata

Non sotto casa mia

Finirà che poi finiremo

In una scenata di folle gelosia

Passa il tempo però

Tu non le dici di no

Ma è una moda del momento

Quante cose amore mio

Non mi hai mai detto

Rimango da sola persino stasera

Un bicchiere di vino e per dolce un caffè

E negli occhi nascondo l’amore, la sabbia

La voglia e il ricordo di te

Io che ho deciso che intanto

Domani non ci sarà il tempo

Di darci del tu

Finiremo in un’altra notte

Di parole al vento nel mare del Sud

Io domani glielo dico

Che non l’ami

Che hai mentito

Che mi hai messo

Il cuore in frigo

Con il vino

Che ora è aceto

Solamente una storia qualunque

Una piccola goccia nel mare che c’è

Di parole, parole, parole

Promettimi che

Vita mia

Ogni volta che la vita tua

Si intreccia con la mia

Finirà che finiremo

In una scenata di folle gelosia

Quindi no, no, no, no

Che forse è meglio di no

Quante cose non mi hai detto

C’è una musica nel vento

Serenata, una serenata, una serenata

Non sotto casa mia

Finirà che poi finiremo

In una scenata di folle gelosia

Passa il tempo però

Tu non le dici di no

Ma è la moda del momento

Quante cose amore mio

Non mi hai mai detto

E vorrei fossi un uomo più libero

Anche se sento manca l’ossigeno

Amore dimmelo, ancora dimmelo

Dimmelo, dimmelo

Serenata, una serenata, una serenata

Non sotto casa mia

Finirà che poi finiremo

In una scenata di folle gelosia

Passa il tempo però

Tu non le dici di no

Ma è la moda del momento

Quante cose amore mio

Non mi hai mai detto