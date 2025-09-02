Cornetto Battiti Live, le pagelle del 1° settembre: Olly un coro infinito (9), Alessandra Amoroso e Serena Brancale duo senza rivali (10)

"Cornetto Battiti Live" torna con una serata Compilation e tanta buona musica: le pagelle del programma condotto da Ilary Blasi e Alvin

IPA "Battiti Live", Alessandra Amoroso e Serena Brancale sul palco

Settembre è arrivato: la routine riprende, gli aperitivi sulla spiaggia diventano un dolce ricordo, ma il desiderio di portare con sé i momenti più belli dell’estate resta più vivo che mai.

Proprio per questo, lunedì 1° settembre Canale 5 ha regalato ai fan della musica un appuntamento speciale: Cornetto Battiti Live Compilation, l’evento musicale condotto da Ilary Blasi e Alvin, affiancati dall’inviato Nicolò De Devitiis.

Gli ingredienti principali? Una cornice da sogno – la suggestiva piazza sul mare di Molfetta – e tanta buona musica, colonna sonora di un’estate indimenticabile. Le nostre pagelle.

Serena Brancale e Alessandra Amoroso, duo (+1) senza rivali (10)

A far battere i cuori dei fan davanti al palco di Battiti Live ci hanno pensato Alessandra Amoroso e Serena Brancale con la loro Serenata. Le due, ormai super rodate, si scatenano tra balletti e abbracci, mixando le loro voci in modo perfetto.

Una sintonia da manuale: Serena, spumeggiante, incita il pubblico, mentre Alessandra, bellissima insieme al pancione – con la piccola Penelope che sbuca da un completo zebrato – intona una delle canzoni più ascoltate dell’estate con un’energia difficile da replicare.

“Il brano più femminile dell’estate, perché siamo in tre sul palco”, scherza Serena riferendosi alla bimba che sta per arrivare. Alessandra, felicissima, racconta di vivere la gravidanza serenamente, in salute, continuando a fare il lavoro che ama.

Fedez e Clara, sintonia perfetta (8)

Se c’è una coppia che ha acceso l’estate, sono loro: Fedez e Clara. Il sodalizio nato con la hit Scelte stupide li ha resi così complici da far pensare che ci fosse più di una semplice collaborazione.

Oggi i rumors si sono spenti – merito anche della presenza sempre più assidua di Giulia Honegger nelle storie del cantante – ma sul palco la magia tra i due resta intatta. Clara e Fedez, sicuri e affiatati, riescono ancora a far scatenare la piazza intera, conquistando il pubblico nota dopo nota.

Olly, un coro infinito (9)

Sanremo, la sua Genova e l’amore dei fan: quest’estate per Olly è stata davvero Tutta vita. Il vincitore della kermesse della Riviera non perde un colpo e, sul palco di Battiti Live, emoziona una piazza gremita.

La sua voce, riconoscibilissima, si perde quasi tra le note e l’entusiasmo del pubblico che canta a squarciagola. Una delle performance più sentite, in cui Olly e la piazza riescono a trasmettersi un’intensità rara.

Annalisa regina del palco (10)

È ormai evidente: Annalisa ha ampiamente trovato la propria dimensione musicale. Ogni canzone diventa una hit e lei appare sempre più sicura sul palco.

E anche sul quello di Cornetto Battiti Live, si mostra totalmente a suo agio. La cantante arriva intonando la sua Maschio con una coreografia travolgente.

Sensualità, gioco, ma anche un innegabile talento, la rendono la regina della serata e, ovviamente, del panorama musicale di questo periodo.

Tananai, cuore romantico (8)

È passato da Sesso Occasionale e un Sanremo atipico a cantare davanti a un pubblico in delirio e godersi grandi sold out.

Tananai è ormai una star affermata, e nel corso degli anni ci ha mostrato anche il suo lato più dolce e romantico. A Battiti Live canta Tango e non dimentica mai chi lo ha sostenuto nei momenti difficili: i fan. Tra sorrisi, complicità e qualche interazione improvvisata, Tananai trasforma ogni esibizione in un piccolo momento di magia condivisa.