Anticipazioni Cornetto Battiti Live, ospiti e scaletta del 21 luglio

Ilary Blasi e Alvin conducono la nuova puntata di "Cornetto Battiti Live", in onda in prima serata su Canale5 il 21 luglio

Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi e Alvin a "Cornetto Battiti Live"

Lunedì 21 luglio, la prima serata di Canale5 ospita una nuova tappa di Cornetto Battiti Live, il festival musicale itinerante che, anno dopo anno, si conferma tra gli appuntamenti più seguiti dell’estate televisiva italiana. A guidare il pubblico tra le performance degli artisti più amati, ancora una volta, Ilary Blasi e Alvin, affiancati dall’inviato speciale Nicolò De Devitiis.

Cornetto Battiti Live, le anticipazioni del 21 luglio

La suggestiva cornice di Molfetta, con il suo palco affacciato sul mare, farà da scenario a uno spettacolo ricco di musica, in cui non mancheranno le sonorità del momento con incursioni nostalgiche e qualche sorpresa. Attesi, inoltre, i collegamenti con Galatina e Bitonto, città che ospitano le esibizioni on the road, cifra stilistica ormai consolidata del format e destinate ai brani più ascoltati di questi ultimi anni.

Per quanto riguarda la line-up, la terza puntata prevede una scaletta ideata per soddisfare i gusti di un pubblico trasversale, spaziando tra pop, rap, dance ed elettronica. Tra i protagonisti più attesi ci sono Irama, fresco di successi radiofonici, e Annalisa, reduce da una stagione di hit che l’ha consacrata come una delle voci più autorevoli del pop italiano contemporaneo.

Accanto a loro, saliranno sul palco anche Francesco Gabbani, noto per il suo talento da autore, e Fedez, che torna in scena dopo un periodo di pausa e dopo il successo della sua Battito, portata sul palco del Festival di Sanremo 2025 di Carlo Conti. Spazio poi all’energia di Anna, Capo Plaza e Rkomi, rappresentanti della scena urban, e a Fabio Rovazzi. Sul palco, torna poi l’immancabile appuntamento musicale con Gabry Ponte.

Gli altri ospiti

E ancora, tante saranno le incursioni internazionali, come quella dei Sophie and The Giants, né i ritorni dal sapore nostalgico: su tutti, quello di Tony Hadley, ex voce degli Spandau Ballet, che riporterà sul palco l’atmosfera delle grandi ballate anni Ottanta.

Completano la lista degli ospiti artisti del calibro di Fred De Palma, Coma_Cose, The Kolors, Dani Faiv, Clara, Gaia, Paola Iezzi, Bresh, Anna Tatangelo e Rhove, in un’alternanza di generi che rappresenta bene la ricchezza del panorama musicale attuale.

Fondamentale, come sempre, il contributo del corpo di ballo, che vedrà coinvolti anche alcuni allievi provenienti da Amici, a conferma del legame sempre più forte tra i grandi eventi Mediaset e i talent show che ne alimentano il vivaio.

La regia dell’evento è affidata a Luigi Antonini, nome noto per la sua capacità di tradurre lo spettacolo dal vivo in televisione senza perdere l’impatto scenico dell’esperienza originale.

Quando e dove vedere Cornetto Battiti Live

La nuova puntata di Cornetto Battiti Live va in onda il 21 luglio dalle 21,30, subito dopo il nuovo appuntamento con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Chi non potrà seguire la diretta televisiva potrà recuperare l’intera puntata su Mediaset Infinity, piattaforma che dispone anche contenuti extra, dietro le quinte e interviste esclusive per scoprire il volto meno patinato della kermesse. Lo show vive anche sui social attraverso le clip che vengono pubblicate nel corso della puntata e con i commenti degli utenti che seguono la serata in tv.