Cornetto Battiti Live, la scaletta di lunedì 7 luglio: ospiti e location di Ilary Blasi con Alvin

Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi e Alvin al Cornetto Battiti Live

L’estate italiana si muove sulle note più calde del momento. Da lunedì 7 luglio, Canale5 riapre le porte del palcoscenico più atteso della stagione estiva, dove la musica diventa spettacolo e l’energia contagiosa di Molfetta si trasforma in pura magia televisiva. Cornetto Battiti Live torna per la grande gioia del pubblico con una formula vincente che ha già dimostrato di saper far ballare l’Italia intera.

Cornetto Battiti Live, la scaletta

La conduzione si conferma un punto di forza irrinunciabile. Ilary Blasi e Alvin, reduci dal successo dello scorso anno, ritrovano quella complicità naturale che ha fatto innamorare i telespettatori. La loro sintonia sul palco è innegabile. Lei con la sua spontaneità travolgente, lui con quell’ironia che rapisce fin dalla prima battuta. A completare il trio, Nicolò De Devitiis porta la sua verve da inviato speciale, pronto a catturare ogni momento dietro le quinte con la stessa curiosità che abbiamo imparato ad apprezzare nei tanti anni trascorsi a Le Iene.

Il primo appuntamento di Cornetto Battiti Live 2025 è ricco di musica. Sul palco di Molfetta si alterneranno nomi che rappresentano l’essenza della musica italiana contemporanea. Da Annalisa con la sua voce cristallina e potente a Fedez che porta il rap più vero, fino a Tananai con le sue melodie accattivanti e Alessandra Amoroso che non smette mai di emozionare portando sul palco il suo bellissimo pancione.

La diversità è la vera ricchezza di questa edizione. Accanto ai volti più noti della nostra musica, trovano spazio le nuove promesse come Joan Thiele e i talenti emersi da Amici come trigNO e il vincitore Daniele Doria. Ogni artista porta sul palcoscenico qualcosa di sé, creando un effetto speciale irripetibile che è tutto fatto di musica.

Particolare attenzione merita la presenza dei Coma_Cose, duo che ha saputo conquistare critica e pubblico con la loro originalità, e di Cristiano Malgioglio, eterno innovatore che sorprende a ogni apparizione. E ancora Gabry Ponte, che con i suoi ritmi elettronici farà scatenare la platea pugliese e il pubblico da casa.

Annalisa

Olly

Fedez

Tananai

Alessandra Amoroso

Serena Brancale

Coma_Cose

Cristiano Malgioglio

Gabry Ponte

Noemi

Rocco Hunt

Joan Thiele

Ofenbach

(da Amici) trigNO e il vincitore Daniele Doria.

Gli ospiti dei palchi esterni

L’emozione raggiunge l’apice con una performance unica. I Negramaro, orgoglio della musica pugliese, si esibiranno su un palco galleggiante che sembra sospeso tra cielo e mare. La loro interpretazione di Estate non sarà solo un omaggio a vent’anni di successi, ma un momento di pura poesia musicale che celebra le radici profonde del gruppo salentino.

La musica esce dai confini del palco principale per abbracciare l’intera regione. Le esibizioni on the road vedono protagonisti Achille Lauro da Ostuni, la “città bianca” che fa da cornice perfetta alla sua arte eclettica, e Gigi D’Alessio da Manfredonia, dove la tradizione musicale partenopea incontra l’accoglienza pugliese.

Dove e quando vedere Cornetto Battiti Live

L’appuntamento con Cornetto Battiti Live 2025 è fissato per lunedì 7 luglio in prima serata su Canale5. Ma l’esperienza non si ferma alla diretta: chi volesse rivivere le emozioni potrà farlo sulle repliche di La5 e sulla piattaforma Mediaset Extra. La vera novità di quest’anno è Cornetto Extra Battiti su Italia 1, una striscia quotidiana che Nicolò De Devitiis trasforma in un viaggio esclusivo dietro le quinte.