Anticipazioni Battiti Live, gli ospiti del 1° settembre per la puntata Compilation

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Ufficio Stampa Mediaset Cornetto Battiti Live

Lunedì 1° settembre, in prima serata su Canale 5, va in onda un appuntamento speciale con Cornetto Battiti Live Compilation, l’evento musicale che da anni rappresenta una delle colonne portanti dell’estate televisiva italiana. Alla conduzione, un trio già collaudato: Ilary Blasi e Alvin, affiancati dall’inviato Nicolò De Devitiis, pronti a guidare il pubblico tra esibizioni dal vivo, sorprese e momenti di spettacolo.

La cornice è quella suggestiva della piazza sul mare di Molfetta, che ancora una volta si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, con scenografie imponenti, giochi di luce e un’atmosfera tipica dei grandi concerti. Non si tratta di una puntata qualsiasi: la Compilation raccoglie e celebra le performance più attese, in un quadro fatto della musica italiana e internazionale che ha accompagnato i mesi più caldi dell’anno.

Una scaletta di grandi nomi

La serata prevede un parterre di ospiti in grado di soddisfare i gusti più diversi. Dai veterani della musica leggera agli artisti che dominano le classifiche attuali, il cartellone è un vero e proprio viaggio tra generi e generazioni.

Sul palco saliranno interpreti amatissimi come Achille Lauro, Annalisa, Negramaro e Gigi D’Alessio, accanto a volti della nuova scena pop e urban: Olly, Alfa, Clara e Anna. Non mancheranno poi alcuni tra i protagonisti più costanti delle radio italiane, da Fedez a Irama, passando per The Kolors, Tananai e Boomdabash.

Il programma accoglierà anche figure storiche della musica e dello spettacolo, come Loredana Bertè e Cristiano Malgioglio, per portare sul palco tutta l’energia che hanno riscoperto in questi ultimi anni. La varietà è assicurata da presenze come Francesco Gabbani, Noemi, Rocco Hunt, Coez e Coma_Cose, ognuno con un repertorio che racconta percorsi diversi e linguaggi musicali originali.

Tra gli altri ospiti annunciati figurano Sal Da Vinci, Fabio Rovazzi, Rkomi, Capo Plaza, Emis Killa, Luchè e il dj-producer Gabry Ponte, che con i suoi set elettronici contribuirà a trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. A completare la line-up, i live di Fred De Palma, Gaia, TrigNO e la presenza speciale di Lorella Cuccarini con Riki, un binomio insolito che promette un momento di spettacolo fuori dagli schemi.

Lo spettacolo oltre la musica

A impreziosire le performance, come da tradizione, ci sarà il corpo di ballo, arricchito dalla partecipazione degli allievi del talent show Amici, ormai fucina di giovani danzatori sempre più richiesti nelle produzioni televisive. Una scelta che conferma il legame tra i due format e che assicura ulteriore visibilità a talenti emergenti.

La regia della serata è affidata a Luigi Antonini, garanzia di uno show dal ritmo serrato e dall’impatto visivo notevole. Grazie a un impianto scenico che unisce spettacolarità e cura del dettaglio, Battiti Live Compilation si presenta come un appuntamento che chiude simbolicamente la stagione estiva con un concerto televisivo corale, in cui ogni artista dà il suo contributo.

Quando e dove vedere Battiti Live Compilation

L’ultima puntata di Battiti Live va in onda il 1° settembre, dalle ore 21,30, su Canale5. Come di consueto, la puntata è visibile in contemporanea su Mediaset Infinity, dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda.