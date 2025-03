Le voci hanno iniziato a circolare con un giorno d’anticipo e, alla fine, l’annuncio è giunto. Una sorpresa un po’ smorzata ma non per questo meno lieta: Alessandra Amoroso è incinta. La celebre cantante ha emozionato i suoi fan con un post dedicato alla sua prima figlia.

Il 2025 è un anno colmo di gravidanze Vip. Alessandra Amoroso e Valerio Pastore si aggiungono all’elenco gioioso. Si tratterà di una bambina. La coppia ha svelato il sesso, il nome e il mese della nascita prevista, il che evidenzia come la scoperta della gravidanza non è qualcosa di appena avvenuto.

I due sono stati inondati d’affetto su Instagram, dove si legge:

“Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella. E sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite! Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia. Settembre è vicino”.

Comprensibilmente, la sezione commenti è stata “presa d’assalto” da Vip e fan. La notizia è rapidamente divenuta virale, con reazioni da parte di numerose colleghe. Spazio a cuoricini e auguri di Andrea Delogu e Margherita Vicario, ad esempio. Al tempo stesso Big Mama si è voluta esprimere con un caloroso: “Amore della zia”. Di sicuro la piccola Penny avrà un’enorme famiglia allargata pronta a coccolarla, virtualmente e non solo.

Alessandra Amoroso è molto gelosa della sua vita privata. Per quanto si tratti di un personaggio decisamente pubblico, sotto i riflettori da molti anni, ha sempre tentato di tutelare le persone a cui tiene.

Non sorprende, dunque, che non abbiamo particolari informazioni sul suo compagno, Valerio Pastore. Ciò che è certo è che sono legati ormai dal 2021. La fase post Covid ha dunque donato l’amore alla cantante, che ha trovato il padre di sua figlia sul palco.

Non un cantante, occorre precisarlo, e neanche un musicista. Si tratta di un tecnico del suono. Un amore che ha avuto inizio dopo la separazione con l’ex compagno, il produttore Stefano Settepani. Una relazione molto lunga, la loro, conclusasi nel 2020.

Intervistata da Cosmopolitan, Alessandra Amoroso aveva parlato del suo fidanzato Valerio Pastore, sottolineando come questo amore fosse diverso da tutti gli altri.

“Una grande scoperta anche per me stessa. È un nuovo modo di amare ma soprattutto d’essere amata. Non lo conoscevo. La cosa meravigliosa è che sono molto libera. Siamo molto liberi. Questa è la chiave di tutto”.