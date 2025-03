Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Fonte: IPA Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello

Sarà un 2025 colmo di sorrisi per il mondo Vip, italiano e non solo. Abbiamo già avuto notizia di svariati papà che, sorridenti, hanno annunciato al mondo l’arrivo del loro primo o secondogenito. Altri invece sono in trepidante attesa. Di seguito riportiamo le loro storie.

Valentino Rossi papà bis

Il 2025 non poteva iniziare meglio per Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello. Il pilota e la modella hanno infatti dato il benvenuto in questo mondo alla secondogenita Gabriella. Il loro cuore è tornato a esplodere di gioia quasi tre anni dopo Giulietta.

Uno degli scatti più teneri lo aveva pubblicato mesi fa la mamma bis. Una foto di Valentino Rossi, che ha scoperto la genitorialità superati i 40, con poggiata la sua piccolina sul petto, disteso a letto: “Il nostro cuore esplode di Amore”.

Pierpaolo Pretelli e il piccolo Kian

Il 16 gennaio Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono diventati genitori. La data non è ufficiale, essendo quella dell’annuncio. Alcuni giorni prima, però, era circolata voce che il piccolo Kian fosse già nato.

Un nome particolare per il piccolo, rapidamente immortalato per i social. Ha origini persiane e vuol dire “re”. La tradizione vuole che venga dato ai figli maschi con auspicio di ricchezza e potere. Un omaggio alle origini iraniane di Giulia. Sua madre, Fariba Tehrani, è infatti nata a Tehran.

È il secondogenito di Pierpaolo Pretelli. È infatti già padre di Leonardo, che ha oggi 7 anni ed è nato dalla sua precedente relazione con Ariadna Romero. Il piccolo però vive a Miami con la madre e ha poche chance di vedere il padre.

Tutti i papà del 2025

A dicembre 2025 Giuliano Sangiorgi e la compagna Ilaria Macchia hanno annunciato l’arrivo del loro secondogenito. Un fratellino per la piccola Stella, nata sei anni fa. L’arrivo è previsto per aprile.

Guardando all’estero, Vincent Cassel aspetta il primo figlio dalla compagna Narah Baptista (27 anni più giovane di lui). Si tratta della quarta paternità per l’ex di Monica Bellucci, dopo Deva, Leonie e Amazonie

Ed Westwick, volto celebre di Gossip Girl, è pronto per diventare padre. Dopo le nozze in Italia con Amy Jackson, l’attore ha annunciato al fianco della compagna la splendida notizia. È divenuto papà per la terza volta Edoardo Mapelli Mozzi. Il marito di Beatrice di York ha accolto, al fianco della reale compagna, la piccola Athena, sorellina di Sienna e sorellastra di Wolfie.

Volando nuovamente negli Stati Uniti, Machine Gun Kelly è pronto a diventare padre per la prima volta. Un’esperienza però decisamente complessa, sembrerebbe. Voci di corridoio lo vorrebbero infatti a un punto morto della sua relazione con Megan Fox, pronta a dare alla luce il suo quarto figlio.