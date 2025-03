Fonte: IPA Ed Westwick e Amy Jackson

I fan di Gossip Girl non possono che sorridere alla notizia che Ed Westwick, alias Chuck Bass, sia divenuto padre. La madre è Amy Jackson e non Blair Waldorf, tocca farsene una ragione. Del resto Leighton Meester è da tempo al fianco di un altro amatissimo delle serie Tv di inizio anni Duemila: Adam Brody (aka Seth Cohen di The O.C.).

Ed Westwick è diventato papà

Due mesi dopo il loro splendido matrimonio in Italia, ecco lo splendido annuncio che aveva colto alla sprovvista i fan. Il gran giorno è infine giunto e, tramite un post pubblicato su entrambi i loro profili, Ed Westwick e Amy Jackson hanno svelato l’arrivo del loro primo figlio insieme.

È stato svelato anche il nome: Oscar Alexander Westwick. L’attore (37 anni) è stato immortalato in alcuni scatti in bianco e nero al fianco della moglie (33 anni), con in grembo il neonato. In una delle immagini, già virali, si vede l’ex Gossip Girl con la testa appoggiata alla guancia di Jackson. Il tutto mentre entrambi sorreggono il piccolo, avvolto in una copertina personalizzata, riportante il suo nome in bella mostra.

Un’altra foto mostra invece un primo piano della mano del neopapà che stringe quella piccola di Oscar. Un’altra ancora svela la neomamma che bacia sulla fronte il suo bimbo: “Benvenuto al mondo”.

Un altro commento da parte dell’attore è giunto tramite le sue storie. Ha infatti condiviso anche lì la galleria fotografica, aggiungendo: “Le parole non possono esprimere lo stupore”.

Una coppia meravigliosa

Ad agosto 2025 Ed Westick e Amy Jackson avevano parlato a People dopo il loro matrimonio sulla Costiera Malfitana. Si erano detti profondamente felici ed entusiasti della vita coniugale. Guardavano con speranza alle prossime sfide, compresa la gravidanza, non ancora annunciata al tempo.

“Per me (sposare Ed) significa avere un compagno di vita con cui vivere avventure, condividendo amore e sostegno. Vuol dire creare una bellissima famiglia, sostenendoci a vicenda in ogni istante della vita. – aveva detto Jackson – Si tratta di costruire un futuro fianco a fianco, creando ricordi infiniti, sapendo che siamo una squadra in tutto”.

Già allora la coppia aveva espresso tutta la propria intenzione di allargare ben presto la propria famiglia. Del resto Amy non aveva alcuna intenzione di vedere il suo Andreas (figlio di 5 anni nato da una precedente relazione) crescere come figlio unico.

Una famiglia allargata, dunque, nella quale regna l’armonia: “Amo il modo in cui Ed si comporta con mio figlio Andreas. Non vedo l’ora di vederlo come padre un giorno”. Come detto, l’annuncio ufficiale è giunto appena due mesi dopo il sì pronunciato in Campania. Anche in quel caso una foto su Instagram, con Amy che indossava un abito che evidenziava il pancione: “Mamma & Papà”.