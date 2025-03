Fonte: IPA Beatrice di York

Beatrice di York è al centro di un problematico rumor di gossip. La coppia reale, la cui altra metà è composta da Edoardo Mapelli Mozzi, sarebbe in piena crisi matrimoniale. Qualcosa che ha dell’incredibile, considerando come i due siano da poco divenuti genitori per la seconda volta.

Beatrice di York tradita

A lanciare l’indiscrezione stavolta non sono stati i tabloid inglesi, sempre attentissimi a ogni minima sfumatura relativa alla Famiglia Reale. Il rumor è tutto italiano ed è stato scagliato online dal settimanale Oggi.

La fonte non si limita a sottolineare una problematica interna dovuta a nervosismi e incomprensioni, anzi. Si mette di fatto in dubbio la fedeltà di Edoardo Mapelli Monzi. La dinamica in famiglia sarebbe resa più complessa dal fatto che lui sia sempre in viaggio. Sappiamo infatti che è impegnato in un’impresa immobiliare di prestigio. Non il padre e marito più presente dell’anno, dunque, il che ha generato un’evidente distanza nella coppia.

Qualcosa di acuito in questa fase, essendo trascorso molto poco dal secondo parto. Mentre sui tabloid inglesi vediamo la coppia sorridente, dunque, impegnata appena una settimana fa presso il Victoria&Albert Museum di South Kensington (Londra), in Italia si fa largo l’ipotesi di una profonda rottura dopo due mesi, circa, dalla nascita della seconda figlia.

Sarà il tempo a svelare se qualcosa sia realmente accaduto o meno. Nel frattempo la dinamica è quella di Beatrice York che resta a casa a occuparsi della famiglia. Per quanto non lo faccia di certo totalmente da sola, considerando il suo status, non avere al fianco il proprio compagno di vita ha un peso. Se poi si sospetta che i viaggi di lavoro possano essere anche di piacere.

Del resto Edoardo Mapelli Monzi non sarebbe nuovo a cose del genere. Basti pensare a com’è nata la storia con la sua attuale moglie. I due hanno iniziato a frequentarsi nel 2018, quando lui era ancora legato all’ex moglie Dara Huang, madre di Christopher Wolf, suo primo figlio.

La famiglia di Beatrice di York

Una vita privata complessa, quella di Beatrice di York, che nell’ultimo anno si è ritrovata ad avere sempre più ruoli e impegni. La malattia di Re Carlo e di Kate Middleton l’ha infatti spinta a essere maggiormente coinvolta. Tutto ciò ha di certo aumentato la distanza con il marito Edoardo.

Una storia, la loro, che sembra venir fuori da un libro. Le loro famiglie si conoscono da molto tempo e i due si frequentano da quando erano ancora bambini. Hanno iniziato a frequentarsi però molti anni dopo. Galeotto un viaggio in Italia, che ha portato a un interesse evidente, a una frequentazione e a una vera relazione nel 2018. La proposta di matrimonio è giunta appena un anno dopo, con le nozze celebrate in una fase delicata: poco dopo lo scoppio della pandemia di Covid.

Come detto, il rampollo italiano ha avuto una lunga relazione con Dara Huang, architetta americana, dalla quale ha avuto il suo primogenito. In seguito la coppia italo-inglese ha avuto Sienna, nata quattro anni fa (decima in linea di successione, ndr). Pochi mesi fa, invece, è stata accolta la piccola Athena.