Beatrice di York è di nuovo mamma. La prima foto di Athena

Fonte: IPA Beatrice di York

Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi sono di nuovo genitori. La piccola Athena Elizabeth Rose è nata lo scorso 22 gennaio, ma la notizia è stata data solamente ora. Re Carlo ha condiviso la prima foto tenerissima della sua bisnipote, infatti è zio della neo mamma.

Beatrice di York, il parto prematuro

Beatrice di York e sua figlia stanno bene. Il parto però è stato prematuro e forse è per questo che il lieto annuncio è avvenuto una settimana dopo la nascita della piccola. La Principessa avrebbe dovuto partorire all’inizio della primavera. L’annuncio della gravidanza era stato fatto lo scorso ottobre.

Già a dicembre però i medici le avevano sconsigliato di fare lunghi viaggi, tanto che in un primo momento sembrava dover cambiare i piani per Natale. Ma poi proseguito normalmente con le sue attività, presenziando anche ad eventi in rappresentanza di suo zio, Re Carlo.

Beatrice di York, mamma bis: l’annuncio del Palazzo

Buckingham Palace ha dichiarato in una nota: “Sua Altezza Reale la Principessa Beatrice e il Signor Edoardo Mapelli Mozzi sono lieti di annunciare l’arrivo della loro figlia, Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi, nata mercoledì 22 gennaio alle 12.57 presso il Chelsea and Westminster Hospital di Londra”.

Prosegue la nota di Palazzo con altri dettagli: “La bambina è nata con un peso di due chili e mezzo. Le Loro Maestà il Re e la Regina e gli altri membri della famiglia reale sono stati tutti informati e sono lieti della notizia”.

Carlo e Camilla sono molto affezionati a Beatrice e alla sua famiglia. Si dice infatti che amino trascorrere del tempo coi nipotini bis, Sienna, nata dal matrimonio con Edoardo Mapelli Mozzi, e il figlio di lui avuto da un precedente legame.

Edoardo Mapelli Mozzi, il tenero dettaglio di sua figlia Athena

Edoardo ha condiviso la gioia per la nascita della piccola Athena con un messaggio su Instagram dove ha svelato un dettaglio della sua bambina definendola “minuscola e assolutamente perfetta”.

Il neo papà è letteralmente impazzito per lei e esprime tutto il suo amore: “Abbiamo accolto la piccola Athena nelle nostre vite la settimana scorsa. È minuscola e assolutamente perfetta. Siamo tutti (Wolfie e Sienna compresi) già completamente innamorati di lei. “I nostri cuori traboccano d’amore per te, piccola Athena”.

Fonte: PA Media

E poi ha ringraziato lo staff medico che ha assistito Beatrice nel parto prematuro e ha permesso che tutto andasse per il meglio. “Un enorme ringraziamento da parte mia e di mia moglie va a tutto il meraviglioso personale del Chelsea and Westminster Hospital per le cure eccezionali e il supporto durante questo periodo incredibilmente speciale.”

Gli auguri di zia Eugenia di York

La sorella della principessa Beatrice, la principessa Eugenia, ha festeggiato la nuova arrivata postando la scritta “Benvenuta bambina” e condividendo sulle sue storie di Instagram la fotografia della piccola Athena.

La prima foto di Athena

Si tratta della prima foto ufficiale della nuova Royal baby, scattata da suo padre Edoardo. La bimba è avvolta in una coperta rosa. Indossa una tutina bianca fin troppo larga per lei. Si intravvedono gli occhi chiusi, perché la piccola nasconde il viso col suo braccino.

La stessa immagine è stata condivisa sul profilo Instagram ufficiale di Re Carlo e della Regina Camilla che commentano la venuta al mondo della secondogenita di Beatrice di York.