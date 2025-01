Re Carlo, Beatrice di York incinta lo sostituisce. Malgrado il divieto dei medici

Fonte: IPA Beatrice di York

Re Carlo conta sempre più su sua nipote Beatrice di York, figlia del Principe Andrea e di Sara Ferguson. La Principessa è incinta, ma nonostante la seconda gravidanza si è messa totalmente a disposizione del Sovrano.

Re Carlo, Beatrice di York in missione a Davos

Beatrice di York aspetta il secondo figlio dal marito Edoardo Mapelli Mozzi. Ma il parto è previsto tra qualche mese e dunque lei non ha esitato nemmeno un attimo a venire incontro a Re Carlo, in difficoltà con la Corte ridotta ai minimi termini, a causa della malattia di Kate Middleton, dell’espulsione del Principe Andrea. Senza contare che lo stesso Sovrano è in cura contro il cancro e sua moglie Camilla per tutto il mese di dicembre è stata messa ko da un’infezione al torace che poi si è rivelata essere una polmonite. Di Harry e Meghan non è nemmeno il caso di parlare.

Ecco allora che le sorelle York stanno assumendo un ruolo centrale a Palazzo, malgrado né Beatrice né Eugenia siano membri senior della Famiglia Reale. Anche se mantengono un ruolo attivo all’interno della Monarchia.

In ogni caso, le due Principesse hanno sempre avuto un rapporto molto stretto con il Re che le apprezza molto. Sentono forte il legame con la Famiglia Reale e la Monarchia, tanto che raramente e solo per buoni motivi non partecipano agli eventi di Palazzo cui sono invitate. Beatrice con la sua famiglia era ad esempio presente a Sandringham lo scorso Natale.

In particolare, a Beatrice è stato affidato un incarico molto delicato. La Principessa infatti parteciperà all’annuale World Economic Forum, che si tiene dal 20 al 24 gennaio a Davos in Svizzera. Si troverà così fianco a fianco con personalità del tipo di Angela Merkel o Rachel Reeves e altri leader internazionali.

Beatrice non si limiterà a presenziare al forum ma sarà parte attiva, partecipando a un dibattito. Secondo quanto trapelato da fonti vicine al Palazzo, la figlia di Andrea dovrà spiegare “come il capitale privato proveniente da family office e fondi sovrani possa essere utilizzato per contrastare il cambiamento climatico”, facendo così le veci di Re Carlo.

Ad essere precisi è già il secondo anno che Beatrice partecipa al Forum di Davos al posto di Carlo. C’era stata anche nel 2024, accompagnata da sua sorella Eugenia, e anche in quella occasione aveva tenuto un discorso.

Beatrice di York, perché può sostituire Re Carlo

In effetti, la sua nascita glielo consente. Beatrice, in quanto nipote del Sovrano, può essere chiamata a rappresentarlo firmando documenti di routine e partecipando alle riunioni del Consiglio privato quando necessario.

La formazione dei Consiglieri di Stato è composta dai reali che sono i prossimi in linea di successione e che hanno più di 21 anni. Il sito ufficiale della famiglia reale elenca la regina, il Principe del Galles, la Principessa reale Anna, il Duca di Edimburgo, il Duca di Sussex, il Duca di York e la Principessa Beatrice. In pratica, solo i membri in attività della famiglia reale sono chiamati a svolgere il ruolo di consiglieri di Stato. Anche se tra questi c’è anche Harry.

Beatrice di York incinta, il consiglio dei medici

Sebbene sia incinta e i medici già da dicembre le hanno consigliato il massimo riposo, evitando di fare lunghi viaggi, ma lei fa quello che vuole, come a Natale. Beatrice non ha voluto deludere Carlo e ha accettato di andare a Davos. La nascita del bebè è prevista tra qualche mese, dunque non dovrebbero esserci gravi rischi.