Fonte: IPA Beatrice di York

Un Natale diverso dal solito quest’anno, per Beatrice di York, con una gravidanza in corso e gli inevitabili cambiamenti che questa comporta. La Principessa ha deciso di mettere da parte alcune tradizioni familiari per concentrarsi sul benessere suo e della sua famiglia: dopotutto, si tratta di una prescrizione dei medici che sono intervenuti per tenerla al sicuro da eventuali pericoli, limitando molti degli sforzi che potrebbero confliggere con la sua condizione. La figlia del Principe Andrea e di Sarah Ferguson ha infatti sospeso tutti i viaggi che l’avrebbero avvicinata alla famiglia di suo marito, Edoardo Mapelli Mozzi, e non sarà presente alla camminata verso la St Mary Magdalene che si tiene con la Royal Family al completo per la Messa del 25 dicembre.

Il Natale diverso di Beatrice di York

La gravidanza è sempre un momento speciale, e per Beatrice di York è ancora più significativo, considerando quanto sia profondamente legata alla sua famiglia. Ma i ritmi di questo periodo e le priorità legate al suo benessere la spingono a optare per un Natale più tranquillo e familiare. Anziché unirsi ai festeggiamenti tradizionali con i parenti di suo marito Edoardo Mapelli Mozzi, la Principessa ha deciso di riunirsi alla Famiglia Reale a Sandringham per evitare di mettersi in viaggio verso l’Italia.

Il Principe Andrea e Sarah Ferguson, i suoi genitori, hanno invece deciso di prendersi una pausa dalla consueta riunione natalizia della Famiglia Reale. Secondo fonti vicine alla famiglia, Andrea avrebbe discusso a lungo con Ferguson la possibilità di non partecipare, e sarebbe stata proprio lei a convincerlo che si trattava della scelta giusta. La coppia, nonostante sia separata da anni, mantiene un legame di profonda amicizia e supporto reciproco tanto da arrivare a pensare di sposarsi di nuovo, e questa decisione dimostra quanto siano in sintonia nel proteggere la serenità familiare, soprattutto in un momento in cui lo scandalo che coinvolge Andrea rende ogni apparizione pubblica particolarmente delicata.

Beatrice di York di nuovo mamma nel 2025

Passare il Natale lontano dalle più radicate della Royal Family non significa però rinunciare allo spirito festivo. Si dice che Andrea e Sarah trascorreranno la giornata nella loro residenza, la Royal Lodge a Windsor, dove avranno l’opportunità di godersi un’atmosfera intima e rilassata. Non è escluso che Beatrice e la sua famiglia, il marito Edoardo Mapelli Mozzi, la piccola Sienna e Wolfie, decidano di passare per una visita proprio nei giorni seguenti al Natale.

Ora l’attenzione è concentrata verso la sua salute e quella del bambino che sta per arrivare, come annunciato a ottobre 2024: “Sua Altezza Reale la Principessa Beatrice e il Signor Edoardo Mapelli Mozzi sono molto lieti di annunciare che aspettano il loro secondo figlio per l’inizio della primavera; un fratellino per Wolfie, di otto anni, e Sienna, di tre anni”.

L’annuncio era stato ripreso anche da Re Carlo, che aveva rilanciato l’annuncio con grande entusiasmo: “Sua Maestà il Re è stato informato ed entrambe le famiglie sono felicissime della notizia”, avevano scritto i Sovrani d’Inghilterra. Eugenia, la sorella di Beatrice di York, non sarà invece presente a Sandringham perché impegnata con la famiglia del marito Jack Brooksbank.