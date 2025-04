​Beatrice di York, così prova a superare la crisi con il marito

La nipote di Re Carlo ed Edoardo Mapelli Mozzi non hanno vissuto momenti facili nell'ultimo periodo dopo la nascita prematura della figlia Athena

Nell’ultimo periodo Beatrice di York è finita al centro della cronaca rosa per via del suo matrimonio con Edoardo Mapelli Mozzi. Più fonti nel Regno Unito hanno parlato di una crisi di coppia nonostante la nascita della secondogenita Athena.

Crisi dovuta ai cambiamenti familiari e anche alla lontananza: un periodo tutt’altro che facile che la Principessa avrebbe deciso di contrastare passando maggiore tempo con la sua dolce metà. E non a caso i due sono apparsi insieme, più volte in pochi giorni, a diversi eventi mondani.

Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi contro la crisi di coppia

Alla base dei problemi coniugali di Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi, sposati dal 2020, ci sarebbero i continui impegni di lavoro di lui, sempre in giro per il mondo.

L’italiano è un rinomato imprenditore immobiliare, CEO della società internazionale Banda, responsabile di grandi progetti multimilionari in tutto il mondo. Trascorre gran parte del tempo fuori casa e questo, giorno dopo giorno, starebbe minando la fiducia della moglie.

Lo stesso Edoardo ha ammesso in un’intervista di qualche tempo fa di trovarsi costantemente su un treno, in viaggio per lavoro.

“Trascorrere molto tempo separati per motivi di lavoro può ovviamente influenzare la relazione, fino al punto di causare una disconnessione emotiva. Potrebbe addirittura verificarsi una diminuzione del loro legame emotivo, a meno che entrambi non lottino per mantenere intatto il loro livello di comunicazione”, ha dichiarato un’esperta amorosa al riguardo.

C’è chi ha dunque parlato anche di presunte infedeltà e per scacciare certe malelingue la coppia ha deciso di tornare a farsi vedere più spesso insieme, condividendo momenti giocosi e memorabili. E rinsaldare così l’unione. Evitando magari l’ennesimo divorzio in famiglia.

Più uscite mondane per Beatrice di York e il marito

“A 36 anni, Beatrice di York ride a crepapelle, sembra felice e di buon umore. Il calore del Bahrein contribuisce al benessere della figlia maggiore di Sarah Ferguson e del Principe Andrea?”. È questa la domanda che si pone il Bunte dopo l’ultima ricomparsa della cugina del Principe William e Harry, in concomitanza con la sua presenza all’ultima gara di Formula 1, tenutasi nel paese arabo.

Una presenza sorprendente che i media tedeschi non sono riusciti a ignorare, perché si tratta di una delle prime apparizioni pubbliche della Principessa con il marito, Edoardo Mapelli Mozzi, dopo la nascita della loro seconda figlia. Allo stesso tempo uno dei loro primi appuntamenti, mano nella mano, da quando hanno iniziato a circolare voci di una crisi nel loro matrimonio.

Con questo viaggio all’estero, la coppia ha provato a mettere fine a ogni speculazione sulla loro situazione. Almeno per ora.

“In Medio Oriente, Beatrice sembra davvero sbocciare, a poche settimane dalla nascita prematura della sua seconda figlia, mentre si gode la vita con il marito. L’imprenditore ha accompagnato la moglie in una destinazione lontana”, sottolineano dalla Germania, evidenziando la presenza di Edoardo Mapelli in questa uscita congiunta, la prima fuori dal Regno Unito da quando è nata Athena.

Vale la pena sottolineare che la coppia non era sola. Beatrice di York e suo marito erano affiancati dalla sorella minore della Principessa, Eugenia di York, anche lei molto sorridente e rilassata all’evento.

Prima del viaggio nel Golfo Persico la coppia ha presenziato anche ad una sfarzosa cena di beneficenza tenutasi a Londra a sostegno della Borne’s Wonderland Foundation, che raccoglie fondi per la ricerca sulle nascite premature.

Una causa che vede la nipote di Re Carlo profondamente coinvolta dopo l’arrivo di Athena. Beatrice e suo marito sono genitori pure di un’altra figlia, Sienna, nata nel 2021.