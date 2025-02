Beatrice di York in crisi col marito a pochi giorni dal parto

Fonte: Getty Images Beatrice di York col marito Edoardo Mapelli Mozzi

Tempi difficili per la Principessa Beatrice e suo marito, Edoardo Mapelli Mozzi. Da qualche giorno la coppia, fino ad ora tra le più solide e unite della royal family, è al centro della cronaca rosa: nel Regno Unito circolano voci su una profonda crisi coniugale, scoppiata a pochi giorni dalla nascita della loro seconda figlia, Athena. Nelle ultime settimane i due si sarebbero allontanati bruscamente e secondo molti il loro matrimonio sarebbe seriamente a rischio.

I motivi della crisi tra Beatrice di York e il marito Edoardo

Secondo The List, che scrive di “guai in paradiso” tra Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi, sarebbero diversi i motivi della crisi che starebbe mettendo in seria discussione il sentimento tra la Principessa e la sua dolce metà. Uno dei problemi principali sarebbe la distanza: Mapelli è un rinomato imprenditore immobiliare, CEO della società internazionale Banda, responsabile di grandi progetti multimilionari in tutto il mondo. Trascorre gran parte del tempo fuori casa e questo, giorno dopo giorno, starebbe minando la fiducia della moglie.

Lo stesso Edoardo ha ammesso in un’intervista di trovarsi costantemente su un treno, in viaggio per lavoro. “Trascorrere molto tempo separati per motivi di lavoro può ovviamente influenzare la relazione, fino al punto di causare una disconnessione emotiva. Potrebbe addirittura verificarsi una diminuzione del loro legame emotivo, a meno che entrambi non lottino per mantenere intatto il loro livello di comunicazione”, ha dichiarato un’esperta amorosa al riguardo.

Non solo il lavoro di Edoardo, un altro motivo dell’allontanamento sarebbe il ruolo di Beatrice nella famiglia reale durante le assenze di Re Carlo e Kate Middleton, dovute alla loro diagnosi di cancro di un anno fa. I coniugi Mapelli Mozzi non sarebbero più sulla stessa lunghezza d’onda e trascorrerebbero pochissimo tempo insieme.

Al problema della lontananza sarebbe inevitabilmente collegato lo spettro dei tradimenti. Anche perché pare che Edoardo Mapelli Mozzi abbia iniziato a frequentare Beatrice, nel 2018, quando era ancora legato all’ex moglie Dara Huang, madre del suo primo figlio Christopher Wolf. Un precedente tutt’altro che incoraggiante.

Infine il quarto motivo della presunta crisi: gli scandali che negli ultimi anni stanno coinvolgendo il Principe Andrea, il padre di Beatrice. Mapelli non vuole che il suo nome venga associato a quello del suocero e questo starebbe creando più di uno screzio con la moglie che, nonostante tutto, è legatissima al genitore così come alla madre Sarah Ferguson.

Per ora i diretti interessati non hanno confermato ma neppure smentito tali indiscrezioni. In un’intervista di questi giorni per un giornale tedesco, però, Mapelli Mozzi ha parlato a lungo della sua carriera e delle sue abitudini quotidiane senza mai citare la moglie: per tanti un chiaro segnale che effettivamente non tutto sta filando liscio tra i due.

La vita privata di Beatrice di York

Prima di conoscere Edoardo Mapelli Mozzi nel 2018, Beatrice di York ha avuto due storie d’amore molto importanti. La prima è stata con Paolo Liuzzo ed è durata un anno. Una relazione breve ma che ha segnato molto la Principessa: l’uomo è morto un anno fa, lasciando grande tristezza nel cuore della royal.

La seconda relazione è stata decisamente la più lunga: Beatrice è stata legata a Dave Clark per ben dieci anni ma poi è finita perché lui non aveva intenzione di sposarsi.

Due anni dopo quella rottura ha conosciuto Edoardo Mapelli Mozzi: nel 2020 il matrimonio, seguito poi dalla nascita della piccola Sienna nel 2021. A gennaio 2025 la famiglia si è allargata con l’arrivo di Athena.