Beatrice di York senza pace, ora finisce sotto accusa anche il marito italiano

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Beatrice di York col marito italiano

Non è un periodo semplice per Beatrice di York. In un contesto già delicato, segnato dalle ombre legate ai genitori Andrea e Sarah Ferguson, a riaccendere i riflettori è ora il marito, Edoardo Mapelli Mozzi, finito nuovamente nel mirino dei tabloid britannici.

Fin dall’inizio, quando il legame divenne pubblico, emersero dettagli sulla vita privata dell’imprenditore italiano: dalla precedente relazione con Dara Huang, madre di suo figlio, fino alla scelta di intraprendere una nuova storia proprio con la nipote della Regina Elisabetta.

A quasi sei anni dalle nozze, celebrate nel luglio 2020 in forma riservata, la vicenda torna di attualità grazie al Daily Mail, che ha ricostruito non solo le presunte tensioni coniugali tra la Principessa e il consorte, ma anche alcuni episodi del passato, riportando alla luce momenti delicati per la coppia.

Beatrice di York e le critiche al marito italiano

Tra i passaggi più discussi, il periodo in cui Beatrice di York si trovava sotto pressione mediatica per l’arresto del padre, l’ex Principe Andrea. In quello stesso frangente, il marito Edoardo Mapelli Mozzi si trovava a Miami per promuovere la sua società di design.

Una scelta non vista di buon occhio dalla stampa, che ha sottolineato come per l’uomo la priorità sembri essere il lavoro, nonostante la moglie non stia attraversando un buon momento, sotto pressione per i suoi legami con Epstein, ancora da chiarire.

Stando ad alcuni osservatori, l’imprenditore avrebbe privilegiato gli impegni professionali proprio mentre la moglie stava affrontando uno dei momenti più complessi sul piano personale e mediatico.

Una lettura che si inserisce in una narrazione più ampia, rilanciata dai tabloid, secondo cui il lavoro occuperebbe uno spazio sempre più centrale nella sua vita, a scapito della dimensione familiare.

Le indiscrezioni, mai confermate, parlano di una distanza crescente tra i due. Fonti anonime citate dalla stampa britannica descrivono una Beatrice incline a fidarsi e a minimizzare, contrapposta a un marito sempre più assorbito da viaggi e impegni professionali.

Gli affari in crescita del marito di Beatrice di York

Sul fronte professionale, il percorso di Edoardo Mapelli Mozzi appare invece in netta ascesa. Secondo quanto riportato sempre dal Daily Mail, le sue società – Banda Design e Banda Properties – dopo anni difficili, con perdite registrate tra il 2018 e il 2019, avrebbero conosciuto una crescita significativa negli ultimi anni.

Nel 2024, il gruppo di Edoardo avrebbe raggiunto un fatturato di circa 2,2 milioni di sterline, con utili prossimi alle 775.000 sterline e un organico triplicato rispetto al periodo precedente alle nozze. Un’espansione che molti attribuiscono alle capacità imprenditoriali e alla dedizione di Mapelli Mozzi, ma che per altri sarebbe stata favorita anche dalla visibilità garantita dal legame con la royal family.

Dopo il matrimonio, infatti, i suoi progetti avrebbero ottenuto una notevole copertura mediatica, pur in assenza di riferimenti diretti ai Windsor nelle sue dichiarazioni pubbliche. Una strategia prudente, volta a evitare accuse di opportunismo, che non ha però impedito l’utilizzo implicito del “marchio reale” in alcune operazioni, come nel caso di un resort di lusso in Australia promosso come legato alla famiglia reale.

Un equilibrio delicato tra vita privata, affari e immagine pubblica, che oggi torna sotto osservazione proprio mentre si moltiplicano le voci su una possibile crisi con la Principessa Beatrice.

“Lei, quasi ingenuamente, vuole vedere il buono nelle persone e preferisce ignorare le verità scomode; ecco perché non si è accorta del comportamento di suo padre , e lo stesso vale per la sua fiducia in Edo. Vorrebbe che rimanessero insieme, ma lui sembra sempre più distratto dal lavoro e dai viaggi. Proprio quando lei ha più bisogno di lui, lui si allontana“, ha rivelato una fonte.