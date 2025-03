Beatrice di York parla della figlia prematura Athena: “Mesi di pura preoccupazione”

Lo scorso gennaio la nipote di Re Carlo è diventata mamma per la seconda volta ma solo ora ha raccontato l'inferno che ha vissuto durante i nove mesi di gravidanza

Fonte: Getty Images Beatrice di York

Una gravidanza piena di paura, incertezza e preoccupazione. A quasi due mesi dal parto della piccola Athena, nata prematura, la Principessa Beatrice di York ha parlato apertamente dell’inferno che ha dovuto vivere durante la lunga attesa, tutt’altro che dolce. La figlia dei Principe Andrea e di Sarah Ferguson ha messo da parte la sua proverbiale riservatezza per raccontare la sua esperienza complicata.

Il parto prematuro di Beatrice di York

Non una semplice intervista ma un articolo scritto di proprio pugno: così sulle pagine di British Vogue Beatrice di York ha condiviso la sua esperienza con tante donne e mamme come lei. I medici l’avevano avvertita che la sua bambina sarebbe nata prima del previsto e questo ha generato grande preoccupazione nella Principessa.

“Niente ti prepara al momento in cui ti rendi conto che tuo figlio nascerà troppo presto. Non puoi controllare praticamente nulla ti chiedi se sarà in buona salute, se ci saranno delle complicazioni”, ha ammesso.

Quando è nata la piccola Athena pesava solo 2 chili. “Era così piccola che ci sono volute più di qualche settimana perché le lacrime di sollievo si asciugassero e perché la vita con la nostra bambina sana diventasse reale. I suoi piedi erano così piccoli, quasi delle stesse dimensioni delle zampe di uno dei morbidi coniglietti della mia figlia più grande”, ha ricordato Beatrice.

Sebbene sia consapevole dei privilegi di cui ha goduto nel corso della sua vita in quanto membro della famiglia reale britannica, Beatrice ha confessato: “Ho avuto una vita insolita, ma le mie gioie e le mie paure durante la gravidanza e la maternità sono le stesse di quelle vissute da milioni di donne in tutto il mondo”.

Le ultime settimane della gestazione sono state cruciali per Beatrice di York, che ha vissuto un periodo davvero difficile, poiché, come lei stessa ha confidato, “le settimane precedenti al parto, cercando di controllare ogni movimento del bambino nella mia pancia”.

Oggi Athena sta bene e Beatrice è intenzionata a fare qualcosa per tutte le mamme che stanno attraversando un problema simile. Per questo motivo ha iniziato a sostenere un’organizzazione che si occupa di ricerca e prevenzione dei parti prematuri.

“Forse ha a che fare con l’invecchiare un po’ e, si spera, un po’ più saggia, o forse ha a che fare con la diagnosi di cancro al seno e alla pelle di mia madre l’anno scorso, ma per me, niente è più vitale che facilitare la ricerca necessaria sulle sfide sanitarie che le donne affrontano quotidianamente”, ha spiegato.

E ancora: “La mia speranza è che con maggiori investimenti nella ricerca medica e la dedizione di professionisti sanitari come il professor Johnson, le mie due figlie non dovranno affrontare queste sfide quando saranno grandi. E anche se lo facessero, lo farebbero con la migliore conoscenza possibile a loro disposizione”.

Beatrice di York e il messaggio scaccia crisi matrimoniale

Il racconto di Beatrice di York non ha lasciato indifferente nessuno: è stato molto intenso e toccante. Ed è stato elogiato pubblicamente anche dal marito Edoardo Mapelli Mozzi.

“Tanto fiero della mia bellissima moglie, che ha coraggiosamente condiviso la nostra storia dell’arrivo prematuro di Athena. Anche per il suo supporto e patrocinio per l’incredibile organizzazione Borne Charity, che ci ha fornito un aiuto inestimabile durante quel periodo difficile”, ha scritto l’immobiliarista sui social.

Un gesto dolcissimo che ha di fatto smentito le recenti voci che volevano la coppia in crisi matrimoniale. Beatrice e il marito restano legati e le ultime difficoltà sembrano averli uniti ancora di più.