Beatrice di York in ospedale col sorriso: finge che non sia successo nulla ai suoi genitori

La Principessa Beatrice ha fatto la sua prima apparizione pubblica di beneficenza nel Regno Unito da quando a suo padre, Andrew Mountbatten Windsor, è stato formalmente revocato il titolo di Principe dal Re Carlo. Si trattava di un evento già programmato per la Famiglia Reale, anche se la presenza di Beatrice ha assunto un significato particolare in un momento di profonda crisi per la sua particolare situazione familiare.

Beatrice di York, la visita in ospedale e il sorriso tirato

Un impegno istituzionale che si è trasformato in un evento particolarmente significativo: Beatrice di York si è infatti recata a Londra presso i laboratori di Borne, un ente di beneficenza che si occupa di ricerca e prevenzione dei parti prematuri. Insieme a lei c’era la presentatrice televisiva, Laura Tobin, ambasciatrice dell’associazione.

La visita ha toccato corde molto intime nel cuore della Principessa, che ha visitato il Chelsea e Westminster Hospital, dove a gennaio ha dato alla luce la sua seconda figlia, Athena, arrivata diverse settimane prima del previsto. Athena pesava poco meno di due chili alla nascita, come aveva raccontato qualche tempo fa: “Era così piccola che ci sono volute più di qualche settimana perché le lacrime di sollievo si asciugassero e perché la vita con la nostra bambina sana diventasse reale. I suoi piedi erano così piccoli, quasi delle stesse dimensioni delle zampe di uno dei morbidi coniglietti della mia figlia più grande”.

“Il lavoro che Borne sta intraprendendo è qualcosa che è incredibilmente vicino e personale per me in seguito all’arrivo prematuro della mia seconda figlia”, ha dichiarato Beatrice, che è diventata madrina di Borne poco dopo la nascita di Athena. Ha espresso gratitudine verso scienziati e clinici, affermando che il loro lavoro le ha dato “molta speranza per le madri in gravidanza nel Regno Unito”.

Il momento delicato per la Principessa

L’incontro nei laboratori di Borne ha segnato per la Principessa Beatrice un ritorno alla vita pubblica dopo che il Re Carlo ha deciso di revocare al fratello Andrea il titolo di Principe e tutti gli ultimi incarichi che avevano a che fare in qualche modo con la Corona. Sebbene sia apparsa sorridente in molti non hanno potuto non notare l’espressione del viso di Beatrice particolarmente tirata, ed è comprensibile visto la situazione che la sua famiglia sta vivendo.

L’apparizione pubblica della Principessa arriva infatti a pochi giorni di distanza dalla drastica decisione del Re del 6 novembre, che ha spogliato il fratello minore Andrea del suo diritto di nascita come Principe dopo le nuove rivelazioni emerse sul suo rapporto con Jeffrey Epstein.

Nonostante il padre sia stato allontanato dalla Royal Family e sia destinato a trasferirsi da Royal Lodge a Windsor, la Principessa Beatrice sta chiaramente proseguendo con i suoi impegni ufficiali. Lei e sua sorella, la Principessa Eugenia, mantengono i loro titoli reali, e i loro ruoli sono ora focalizzati in gran parte sul lavoro di beneficenza e sulla rappresentanza non ufficiale.

La sua presenza all’evento di Borne sottolinea il tentativo del resto della Famiglia Reale di mantenere la normalità e di onorare i propri doveri, ma di certo non mancano le tensioni: è ancora un mistero se Beatrice ed Eugenia trascorreranno il 25 dicembre con Carlo e il resto della Famiglia Reale a Sandringham.

