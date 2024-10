La Principessa Beatrice di York è incinta del secondo figlio

Fonte: IPA La Principessa Beatrice di York è di nuovo incinta

Cicogna in volo nella famiglia reale inglese. La Principessa Beatrice di York è in dolce attesa: aspetta il secondo figlio dal marito italiano Edoardo Mapelli Mozzi. La coppia ha dato l’annuncio con un breve comunicato apparso sugli account social di Buckingham Palace. La coppia ha già una figlia, Sienna Elizabeth, nata a settembre 2021. E il marito di Beatrice è anche padre di Christopher Woolf, noto come “Wolfie”, avuto da una precedente relazione.

Beatrice di York incinta per la seconda volta

“Sua Altezza Reale la Principessa Beatrice e il Signor Edoardo Mapelli Mozzi sono molto lieti di annunciare che aspettano il loro secondo figlio per l’inizio della primavera; un fratellino per Wolfie, di otto anni, e Sienna, di tre anni“, ha comunicato Buckingham Palace in una dichiarazione rilasciata il primo ottobre.

“Sua Maestà il Re è stato informato ed entrambe le famiglie sono felicissime della notizia”, ​​si legge nella breve nota. Per celebrare la novità sono state condivise due nuove foto della famiglia di Beatrice: una mostra la bionda Sienna di spalle mentre cammina lungo una strada di campagna, tenendosi per mano al centro, con il padre e il fratello maggiore Wolfie.

La bambina, con un fiocco rosso tra i capelli, indossa degli stivali di gomma gialli e una tuta impermeabile blu decorata con motivi di nuvole e uccelli. In un’altra foto c’è una Beatrice felicissima, che indossa un piumino nero, sorride alla macchina fotografica, mentre viene abbracciata dal signor Mapelli Mozzi, che osserva la moglie.

Il re è stato informato ed entrambe le famiglie sono “liete”, hanno ribadito da Palazzo. Il parto di Beatrice, 36 anni, è previsto in primavera. Non è chiaro se il secondogenito sarà un bambino o una bambina. Resta indubbiamente una splendida notizia in un anno tutt’altro che semplice per i Windsor.

A Re Carlo, a Kate Middleton e alla madre di Beatrice, Sarah Ferguson, la Duchessa di York, è stato diagnosticato un cancro. Per Sarah si è trattato del secondo da affrontare in poco tempo: prima un tumore al seno, poi un melanoma maligno della pelle.

In arrivo un nuovo royal baby

Il secondogenito di Beatrice di York non avrà un titolo reale, ma occuperà una posizione nella linea di successione al trono britannico, precisamente l’undicesimo. Davanti a lui ci sono il Principe William e i suoi tre figli, George, Charlotte e Louis; il Principe Harry e i suoi discendenti, Archie e Lilibet; suo nonno Andra, sua madre Beatrice e sua sorella maggiore Sienna.

Il nascituro è il quarto nipote di Andrea e Sarah, i Duchi di York. La prima delle due figlie a diventare mamma è stata Eugenia (più piccola di Beatrice di due anni), che il 9 febbraio 2021 ha dato alla luce August, il suo primo figlio con il marito, Jack Brooksbank. Poi è arrivata Siena, nel settembre di quello stesso anno. E il 30 maggio 2024 è nato Ernest, il secondo figlio di Eugenia.

Beatrice ed Edoardo Mapelli Mozzi, attivo nell’ambito immobiliare e proveniente da una nobile famiglia italiana, sono felicemente sposati dal 2020 ma sono legati dal 2018.