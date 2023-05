Benedetta Rossi in lacrime contro gli haters. Antonella Clerici la difende

Fonte: IPA Antonella Clerici difende Benedetta Rossi

Benedetta Rossi e la sua community di seguaci sono finite nel mirino degli haters: la blogger marchigiana, apprezzata da un pubblico sempre più grande per la sua genuinità e la facilità delle sue ricette, si è sfogata su Instagram, pubblicando un video in lacrime contro chi ha criticato i suoi follower. A difenderla è arrivata, prima su Instagram e poi durante la diretta di È sempre mezzogiorno, anche Antonella Clerici, che si è schierata contro i “gastrofighetti”.

Benedetta Rossi in lacrime: lo sfogo contro gli haters

Un episodio isolato, e forse proprio per questo, che ha fatto parecchio parlare. Benedetta Rossi, la celebre blogger marchigiana e conduttrice televisiva, che nel tempo si è costruita una solida fanbase grazie ai suoi consigli semplici e pratici in cucina, ha pubblicato per la prima volta un lungo sfogo su Instagram.

E si è scagliata contro gli haters che hanno preso di mira la sua community di seguaci, che preparano “piatti economici e veloci con prodotti del discount”. “Avete superato il limite”, ha esordito Benedetta, sottolineando che a preoccuparla non sono tanto le critiche rivolte alla sua persona, a cui volente o nolente si è abituata, ma quelle ai suoi follower, ormai sempre più numerosi e che rappresentano per lei una vera e propria famiglia virtuale.

Fonte: IPA

“Coloro che mi seguono, in milioni, non sono degli ignoranti o degli stupidi, siete voi, criticoni del web, che fate gli snob e siete lontani dalla realtà di chi deve far quadrare i conti in casa. Provo non rabbia ma disgusto a leggere i vostri commenti”, ha detto.

Uno sfogo durissimo che ha l’obiettivo di difendere tutti coloro che non hanno il tempo per dilettarsi in cucina perché hanno la responsabilità di bambini o anziani e che cercano di non sprecare il cibo e risparmiare dove possono. “Per costoro mettere qualcosa a tavola è una necessità e ben vengano la pasta sfoglia pronta e i surgelati“.

La food blogger non è riuscita a trattenere le lacrime: “Sono orgogliosa di aiutare chi deve preparare la festa di compleanno per il figlio in casa e non può spendere in pasticceria. Non si tratta di ignoranti e stupidi da deridere”.

Antonella Clerici difende Benedetta Rossi: le parole durissime

Il video di Benedetta Rossi ha colpito particolarmente anche Antonella Clerici, che grazie alla cucina della tradizione è riuscita a costruire una carriera di successo. La conduttrice ha mostrato solidarietà alla collega prima su Instagram, scrivendo tra le storie: “Sempre dalla parte di Benedetta, meglio pop che snob“.

Poi, durante la diretta del suo programma È sempre mezzogiorno, è tornata all’attacco, difendendola a spada tratta: “Mi ha colpito la notizia che riguarda la nostra amica food blogger che ha quattro milioni e mezzo di follower su Instagram ha subito un attacco di haters che la descrivono come una non cuoca, che cucina le cose semplici per il popolo e per le casalinga. Che è la sua forza. Questi gastrofighetti hanno stancato. La cucina non deve essere snob ma pop“.

La conduttrice non le ha mandate a dire, citando anche un episodio che l’ha coinvolta in prima persona: “Quando ho condotto il Festival di Sanremo nel 2010 nessuno ha voluto condurlo con me e c’è stato un cantante, di cui io non dirò mai il nome, che disse ‘Non ci vado perché la Clerici sa troppo di sugo’. Bene, il sugo è stato il mio successo. Evviva la cucina in tutte le sue forme, perché parlare di cucina non è di serie B, ma dalla cucina passa anche la cultura”.