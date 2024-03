Chef Simone Buzzi lascia È sempre mezzogiorno: “Antonella Clerici mi ha scritto”

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Lo Chef Simone Buzzi

La storia dello Chef Simone Buzzi, ex volto amato del programma È sempre mezzogiorno, diventa emblematica. Non solo per la sua battaglia contro un linfoma non-Hodgkin, ma anche per il suo spirito indomito di fronte alle avversità professionali.

Chef Simone Buzzi fuori da È sempre mezzogiorno

Nonostante il legame affettivo e professionale con È sempre mezzogiorno, la collaborazione tra Simone Buzzi e il programma si è interrotta in modo inaspettato. Senza spiegazioni formali, lo chef non è più apparso sul piccolo schermo, suscitando preoccupazione e domande tra i fan.

Chef Buzzi, con franchezza, ha ammesso di non conoscere i motivi dietro questa decisione, attribuendola ai meccanismi talvolta imperscrutabili del mondo televisivo. Nonostante il sostegno del pubblico e la stima di Antonella Clerici, pare che la strada per un suo ritorno sia preclusa.

Ecco infatti che durante una intervista di Fanpage.it lo chef dichiara: “Il motivo non lo so. Forse in televisione ci sono meccanismi che funzionano così. Le cose sono finite senza una spiegazione logica, ero tornato felice e contento di stare lì. Sento l’affetto della gente, ma purtroppo credo che non potrò più tornare. Evidentemente qualcuno non vuole”.

Fonte: IPA

Quella puntata estiva del 2022 che cambiò tutto

Simone Buzzi era uno degli chef più amati di È sempre mezzogiorno, programma guidato dalla carismatica Antonella Clerici. La sua simpatia, insieme alla maestria nel proporre ricette legate alla tradizione culinaria italiana, lo aveva reso un punto di riferimento per gli spettatori.

Tuttavia, a giugno 2022, una diagnosi di linfoma non-Hodgkin ha segnato l’inizio di una battaglia personale lontano dalle telecamere. La sua lotta contro il cancro, segnata da mesi di chemioterapia intensiva, è stata vinta con coraggio e determinazione.

La sua commovente ricomparsa in studio a gennaio 2023, annunciando la sconfitta del tumore, è stata un momento di alta emotività per il pubblico e la conduttrice. Simone ricorda quel giorno con estrae gioia e confessa: “Dopo avere fatto i controlli e avere saputo di essere guarito, mi sono messo d’accordo con la produttrice della Rai e ho fatto i biglietti per andare a Milano. Ero gasatissimo, non vedevo l’ora. Quando mi hanno visto, erano tutti in lacrime. Dopo quel giorno, ho fatto alcune puntate”.

Cosa fa oggi lo Chef Simone Buzzi

Simone Buzzi non si è lasciato abbattere. La sua vita, oggi, è un tessuto ricco di progetti e passioni. Dallo sviluppo di un’agenzia di catering ed eventi alla proposta di corsi di cucina, fino al sogno di aprire uno spazio dedicato allo street food, dimostra una vitalità e un’energia inesauribili.

Ecco infatti che a Fanpage.it, Buzzi dichiara: “Ho un’agenzia con cui faccio catering, eventi, corsi di cucina. Mi piacerebbe anche aprire una realtà nell’ambito dello street food, dove la gestione è diversa e non stai tutto il giorno nel locale. E poi tornerei in televisione. La tv mi piace, ma non per apparire, ma perché amo comunicare. Mi piaceva il mio spazio a È sempre mezzogiorno, mi inventavo sempre qualcosa di nuovo. Mi piacerebbe anche cimentarmi con quei programmi itineranti, in giro per l’Italia. Mi piace parlare con la gente e mi piace cucinare, quale combo più perfetta. Non demordo.”

Lo chef esprime il desiderio di tornare in televisione, non per vanità ma per la passione di comunicare e condividere la sua arte culinaria. Inoltre, sui social continua a deliziare i suoi follower con ricette gustose e accessibili, mantenendo vivo quel legame con il pubblico che ha sempre caratterizzato la sua presenza in TV.