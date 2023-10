Fonte: IPA Antonella Clerici salta "È Sempre Mezzogiorno" per un problema di salute

Antonella Clerici aveva già annunciato che la puntata del suo È sempre mezzogiorno non sarebbe andata in onda lunedì 9 ottobre, per lasciare spazio a uno speciale dedicato alla tragedia del Vajont, di cui ricorre il 60esimo anniversario. Ma a quanto pare la situazione è ben diversa, come la stessa conduttrice ha mostrato tra le storie di Instagram: la Clerici ha un problema di salute che la terrà in standby ancora per un po’.

Antonella Clerici costretta a letto per un problema di salute

L’immagine condivisa da Antonella Clerici parla chiaro: la conduttrice è distesa sul letto in abbigliamento comodo, con al fianco un termometro e quello che sembrerebbe un saturimetro da dito. C’è anche un telecomando, grande alleato in queste ore di solitudine e malessere che l’amata padrona di casa di È Sempre Mezzogiorno sta trascorrendo molto probabilmente nella sua casa di Arquata Scrivia. La stessa casa nel bosco che ha voluto fortemente riprodurre nello studio del suo seguitissimo cooking show della mattina.

La Clerici non è entrata nel dettaglio in merito a quanto le sta accadendo. Non è da escludere che si sia imbattuta nella classica influenza stagionale (o forse Covid) che ha già colpito tanti italiani, ma è inutile fare ipotesi prima che sia lei stessa a rivelare – qualora lo ritenesse opportuno – quale sia il problema di salute che la affligge. L’unica cosa che ha scritto è “Spero di rimettermi presto”. Cosa che le hanno già augurato tantissimi amici e fan a mezzo social, che l’hanno letteralmente ricoperta di commenti: “Torna presto che senza di te siamo persi” ha scritto un utente, “Antonella non fare scherzi, abbiamo bisogno della tua gioia e delle tue risate” ha immediatamente aggiunto un’altra follower. E sono soltanto alcuni.

La foto su Instagram è giunta quasi immediatamente dopo l’anticipazione spifferata da DavideMaggio: “Pausa lunga imprevista per È Sempre Mezzogiorno – si legge sul sito -. Se oggi la trasmissione non è andata in onda per lasciare spazio al ricordo dei 60 anni della tragedia del Vajont, lo stesso accadrà domani. Per motivazioni personali, Antonella Clerici non potrà essere in diretta e, dunque, la prevista puntata salta. E’ una notizia non ancora ufficializzata ma che possiamo annunciarvi”.

Quando torna in onda “È Sempre Mezzogiorno”?

Purtroppo non ci è dato sapere quando Antonella Clerici tornerà in televisione con il suo programma. L’ex regina de La Prova del Cuoco con questo nuovo format – in parte simile al precedente – è riuscita a tornare più forte e amata che mai, facendo breccia nel cuore di tanti telespettatori che non si perdono neanche una puntata di È sempre mezzogiorno, in onda subito dopo Storie Italiane con Eleonora Daniele.

“È Sempre Mezzogiorno dovrebbe tornare in onda regolarmente mercoledì alle 11.55, subito dopo Storie Italiane, su Rai 1 – si legge nelle anticipazioni di DavideMaggio -. La nuova stagione del cooking show è iniziata lo scorso 11 settembre presentando alcune novità sul fronte giochi telefonici e alcune new entry nel cast di cuochi che si affianca alla padrona di casa”. Non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti da parte della conduttrice.