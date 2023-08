Antonella Clerici, la sua casa nel bosco colpita dall’alluvione

La casa di Antonella Clerici è rimasta colpita dall’alluvione. Non si placa, infatti, l’ondata di maltempo che ha colpito il Nord Italia e in particolare Lombardia e Piemonte, dove risiede la conduttrice di È sempre mezzogiorno che su Instagram ha portato testimonianza delle condizioni in cui versa la sua casa. La pioggia battente, fortunatamente, non ha creato grossi danni ma il timore che potesse peggiorare si avverte dal tenore delle stories che ha condiviso sui suoi spazi social.

Antonella Clerici, l’alluvione nella sua Arquata Scrivia

“E continua a diluviare”, scrive Antonella Clerici tra le stories comparse sul suo Instagram, con le quali ha raccontato come il maltempo si sia imbattuto anche sul Monferrato, dove vive con sua figlia Maelle Martens e il suo compagno Vittorio Garrone. Il pensiero corre alle persone che in questi giorni stanno vivendo disagi grandissimi, comprese quelle che sono rimaste bloccate dopo il black out di alcune linee ferroviarie e il severo allagamento della stazione di Genova Principe, diventata una piscina a cielo aperto dopo le piogge insistenti degli ultimi giorni.

Un meteo bizzarro, quello che stiamo vivendo, certamente dovuto alle fluttuazioni del riscaldamento globale che sta comportando grossi danni e che deve essere arginato il prima possibile con comportamenti responsabili. A farne le spese è stata anche la popolazione della Romagna, rimasta fortemente colpita dai temporali di maggio e oggi in piena ricostruzione, mentre in questi ultimi giorni di agosto è perfino saltata la linea ferroviaria che collega i treni diretti tra l’Italia e la Francia.

Piove, piove sulla casa nel bosco di Antonella Clerici che mostra come l’acqua sia troppa per essere incanalata correttamente e superi le barriere degli infissi. Nel video, si vede il suo salotto completamente allagato. Una situazione che potrebbe peggiorare se le piogge scroscianti di questi giorni non dovessero placarsi.

Il ritorno in tv con The Voice Kids

Nonostante la grande preoccupazione per le condizioni del clima che ha colpito anche la sua casa nel bosco, Antonella Clerici sta per tornare in tv con la nuova edizione di È sempre mezzogiorno. Il cooking show, giunto alla sua terza edizione, sarebbe dovuto andare in onda proprio dalla bellissima casa che ha scelto per allontanarsi dal caos della città. Le difficoltà di organizzazione hanno però impedito che questo desiderio si realizzasse. C’è, però, un po’ di casa nel bosco nella scenografia del programma che riproduce fedelmente il parco della sua tenuta.

Oltre al suo storico programma del mezzogiorno, che ha soppiantato La Prova del Cuoco, Antonella Clerici è stata confermata ancora alla guida di The Voice Kids. Il talent è atteso per i prossimi mesi su Rai1, dopo il buon riscontro della prima, ed è già certo il nome di uno dei coach. Si tratta di Arisa, che lascia il banco dei Prof di Amici di Maria De Filippi per iniziare una nuova avventura. I casting sono ancora in corso e la messa in onda è ancora lontana. Intanto, la conduttrice di Legnano si prepara per il ritorno ai fornelli, sperando che il maltempo le dia finalmente tregua.