Fonte: Getty Images Maria De Filippi e Antonella Clerici

Maria De Filippi è la regina del sabato sera targato Mediaset con i suoi programmi televisivi sempre seguitissimi. La conduttrice televisiva, infatti, intrattiene i telespettatori nella prima serata più importante della televisione, prima con Tu si que vales, poi con C’è posta per te e, infine, con il serale di Amici.

La conduttrice televisiva sceglie per le sue prime serate televisive dei look sempre eleganti ma mai banali, trasmettendo, anche con gli abiti, la sua straordinaria personalità. Anche per la quarta puntata serale di Amici 2023, Maria De Filippi ha indossato un outfit che sapeva colpire nel segno. La conduttrice televisiva, però, ha fatto una scelta di look simile a quella intrapresa da Antonella Clerici nella prima serata del venerdì, targato Rai Uno. Le due vip hanno scelto d’impressionare il pubblico, indossando una giacca di paillettes.

Maria De Filippi, il look costoso ad Amici

Sia Maria De Filippi che Antonella Clerici hanno deciso d’indossare per i loro impegni settimanali in prima serata delle sorprendenti giacche di paillettes. Per la puntata del 13 aprile 2024 di Amici, infatti, la conduttrice televisiva ha scelto un tailleur elegantissimo, composto da pantalone e giacca neri. Il capospalla era, inoltre, ricoperto di paillettes. Sotto la giacca, Maria De Filippi indossava un top morbido in tinta.

Il look della presentatrice televisiva era firmato da uno dei suoi stilisti preferiti, che spesso la veste nelle sue prime serate del sabato sera. Si tratta di Alexander McQueen. Il costo dell’outfit è davvero elevato. Infatti solo la giacca di Maria De Filippi avrebbe un costo di circa 8000 euro. Il capo d’abbigliamento era chiuso da un solo bottone, posto all’altezza della vita.

I pantaloni neri e dal taglio classico erano sempre firmati dallo stilista inglese e avrebbero un costo di circa 700 euro. La conduttrice televisiva ha completato l’outfit con delle semplici décolleté nere e una collana con ciondolo a goccia.

Antonella Clerici, il look brillante a The Voice Generation

Antonella Clerici e Maria De Filippi sono le regine, rispettivamente, del venerdì sera di Rai Uno e della prima serata del sabato di Canale 5. Sia The Voice, declinato in diversi format, che Amici e gli altri show televisivi condotti dalla conduttrice televisiva Mediaset, infatti, sono delle certezze in termini di ascolti per le rispettive reti televisive. Le due presentatrici tv, di recente, hanno scelto un look simile per le loro trasmissioni televisive, colorando il loro abbigliamento di primavera, attraverso delle stampe floreali.

Anche nelle loro ultime prime serate, Antonella Clerici e Maria De Filippi hanno indossato dei look simili. Infatti entrambe le conduttrici televisive hanno optato per delle elegantissime giacche di paillettes. La presentatrice di The Voice Generation ha scelto per la prima puntata un completo, firmato da Enrico Coveri e composto da giacca e pantalone. I due capi d’abbigliamento erano completamenti ricoperti di paillettes blu elettrico.

Anche Antonella Clerici ha indossato sotto la giacca un top in tinta ma ha spezzato l’uniformità del colore con delle scarpe col tacco nere. Il pantalone aveva un taglio che presentava un orlo più largo. Antonella Clerici ha deciso di non accompagnare l’outfit con dei gioielli.