Fonte: IPA Antonella Clerici

La primavera è arrivata già da qualche settimana e il cambio di stagione si nota anche nei look delle vip. Camicette e vestiti, infatti, si stanno cominciando a colorare di mille sfumature e molte donne dello spettacolo scelgono anche d’indossare dei capi d’abbigliamento con stampe floreali, che ricordano i colori della stagione più mite.

Anche due colonne della televisione italiana, come Maria De Filippi e Antonella Clerici hanno ceduto al fascino della stampa floreale, scegliendo per le loro trasmissioni televisive di successo delle camicette con questo particolare disegno. Altre vip, come loro, hanno onorato la primavera nei loro abiti.

Antonella Clerici, Caterina Balivo e Maria De Filippi, la camicia è floreale

L’arrivo della primavera non ha solo colorato i parchi e i campi cittadini, anche gli abiti delle donne dello spettacolo tendono ad assumere dei toni sempre più lucenti. Così ha fatto, di recente, Diletta Leotta, che ha selezionato tre diversi outfit fluo per dei suoi recenti impegni lavorativi e non. Ma la primavera ha portato con sé anche le prime fughe dei vip, in cerca di mare e di sole.

Anche Antonella Clerici e Maria De Filippi hanno ceduto al fascino della nuova stagione, scegliendo per i loro impegni televisivi delle camicette dalla stampa floreale. La conduttrice di La prova del cuoco, infatti, ha condotto una delle ultime puntate della sua trasmissione televisiva con una camicetta blu, completamente decorato da fiorellini rosa e foglie verdi. Una stampa elegante che ricordava un po’ la magia dei fiori di pesco, che fioriscono, proprio, a primavera.

Maria De Filippi, dal canto suo, ha condotto l’ultima puntata serale di Amici con una camicia nera, colorata da grandi fiori. Il capo d’abbigliamento, infatti, presentava una stampa floreale con rose rosse, rosa e violette. Il capo d’abbigliamento era firmato da Ophelia Shirt.

Anche Caterina Balivo ha ceduto al fascino delle rose, indossando una camicetta nei toni del beije, decorata da stampa con boccioli di rose rosse e altri fiorellini in tinta.

Le sorelle Ferragni a Dubai, i look a fiori

Chiara Ferragni, quest’anno, ha deciso di passare la Pasqua lontana dall’Italia, dove ha lasciato anche il marito Fedez, con cui sta vivendo un periodo di profonda crisi. L’imprenditrice digitale e la sorella Valentina Ferragni, infatti, hanno passato le vacanze della festività religiosa a Dubai insieme ai piccoli Leone e Vittoria. Li, Chiara Ferragni ha sfoggiato dei look che anticipano le tendenze della prossima stagione estiva.

Fonte: IPA

Tra i diversi outfit, l’influencer digitale ha indossato anche una tuta corta bianca, completamente decorata da una stampa floreale, che rappresentava diverse rose nei colori dell’arancione, del rosa, del violetto e del celeste.

Anche la sorella Valentina Ferragni si è lasciata coinvolgere dalle stampe a fiori, scegliendo un abito giallo allacciato al collo e con un seducente oblò sul seno. Il vestito dell’influencer era completamento ricoperto da piccoli fiorellini rosa e arancioni, accompagnati da foglioline.

Letizia Ortiz, elegante anche con l’abito floreale

Letizia Ortiz, Regina di Spagna e dello stile ha salutato la primavera con un abito con stampa floreale elegantissimo.

Fonte: Getty Images

La sovrana, infatti, ha scelto per un importante impegno della corona spagnola un abito sotto al ginocchio con stampa floreale su tono con decori arancioni, bianchi e verdi.