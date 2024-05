Tutti i look della semifinale di Amici, andata in onda il 12 maggio 2024

Fonte: Ufficio Stampa Red Communication Maria De Filippi

Maria De Filippi ha condotto, nella serata del 12 maggio 2024 di Canale 5, una nuova puntata di Amici23, la semifinale di tutta l’edizione. L’ultimo episodio della stagione, invece, andrà in onda il prossimo 18 maggio e decreterà il vincitore di quest’anno. La conduttrice televisiva, per l’occasione, ha scelto un look davvero particolare, che ha colpito l’attenzione dei telespettatori. Si trattava, infatti, di un abito corto nero, arricchito da una stampa molto importante. Il vestito, infatti, presentava sul davanti un disegno di colore rosso acceso e in molti si sono chiesti cosa rappresentasse quella curiosa decorazione.

Maria De Filippi, l’abito con stampa nella semifinale di Amici

Maria De Filippi è pronta a presentare al pubblico una nuova finale di Amici. L’edizione 2023 del talent show, infatti, è quasi giunta alla puntata conclusiva che andrà in onda nel prossimo weekend. A contendersi la vittoria saranno ben 6 allievi, quattro di canto e due di ballo, che hanno avuto accesso alla finale, nel corso della puntata del 12 maggio 2024. Per l’occasione, Maria De Filippi ha indossato un abito davvero originale, che colpiva l’attenzione del pubblico, grazie a una grande stampa rossa, su fondo nero.

Fonte: Ufficio Stampa Red Communication

Il vestito era firmato da Alexander McQueen, una casa di moda molto apprezzata dalla conduttrice televisiva, che ha scelto dei suoi capi di abbigliamento anche in diverse puntate dell’ultima edizione di C’è posta per te. L’abito aveva un taglio al ginocchio ed era in jacquard nero con la parte superiore a mezze maniche e la gonna svasata. Il vestito, però, era impreziosito da una grande stampa floreale di colore rosso.

Il disegno dell’abito della presentatrice ha colpito l’attenzione dei telespettatori, che si sono chiesti cosa rappresentasse, nei canali social ufficiali del talent show: “Scusate ma sul vestito di Maria cos’è c’è?”. La casa di moda descrive la stampa del vestito come un’orchidea eterea e l’abito ha un costo di oltre 1200 euro. Alexander McQueen propone il vestito sia in versione corta, che lunga.

Semifinale di Amici, tutti i look

Maria De Filippi ha condotto la semifinale di Amici con un look che ha saputo colpire nel segno. Insieme a lei, anche le maestre della scuola di talenti hanno deciso di farsi notare, scegliendo outfit brillanti o dai colori accesi.

Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, infatti, hanno indossato entrambe degli outfit di colore nero, completamente ricoperti da ricami brillanti. La conduttrice radiofonica ha indossato per una tuta senza maniche, mentre la più amata dagli italiani si è presentata in puntata con un completo nero, composto da pantalone e giacca.

Il capospalla, indossato dalla conduttrice televisiva, era completamente ricoperto da lustrini. All’insegna della luce anche l’outfit di una delle allieve della scuola di talenti: Sarah Toscano.

La cantante, seguita da Lorella Cuccarini , ha indossato, per l’occasione un completo composto da pantalone e top color carne, decorati da ricami lucenti, abbinati a una giacca beige.

La maestra Alessandra Celentano, invece, non si è lasciata trasportare dai glitter ma ha deciso di colpire l’attenzione dei telespettatori con un completo dal colore accesso. La maestra di danza, infatti, ha indossato un coordinato pantalone e giacca verde albero.