Antonella Clerici si affida spesso a dei comodi tacchi per guadagnare qualche centimetro in altezza: ecco quali sono i suoi preferiti

Fonte: IPA Antonella Clerici

Antonella Clerici è uno dei volti più amati del piccolo schermo: complici una grande naturalezza e uno stile di conduzione semplice ed informale, la bionda presentatrice è entrata nel cuore di milioni di telespettatori. Se della professionalità di Antonella si è spesso scritto, poco invece si parla del suo stile: amante di look dal tocco casual e pratico, la conduttrice di È sempre mezziogiorno si distingue anche per il suo gusto in fatto di calzature. Il vezzo a cui difficilmente rinuncia? Dei comodi tacchi per guadagnare qualche centimentro in altezza.

Antonella Clerici, quanto è alta

Quanto è alta Antonella Clerici? La conduttrice di The Voice Senior, tra i volti più amati del piccolo schermo, sfiora i 165cm di altezza. Una statura media, che la bionda presentatrice cerca di incrementare di qualche centimetro grazie a delle scelte mirate in fatto di calzature. Fedele alla propria immagine di “donna della porta accanto”, la Clerici si affida spesso ad uno stile pratico e confortevole tra i fornelli di È sempre mezziogiorno, che diventa tuttavia più elegante ( e a tratti eccentrico) in occasione degli show in prima serata.

E nel corso della sua carriera, di look indimenticabili Antonella ne ha sfoggiati numerosi, spesso coloratissimi, originali e in perfetta linea con la personalità di chi li indossava. Insomma, come tutte le artiste, anche la conduttrice di Legnano sceglie di parlare spesso attraverso i suoi look, calibrati di volta in volta in base alle diverse occasioni. Una pratica adottata dalla Clerici anche nella scelta delle scarpe.

Antonella Clerici, i tacchi che piacciono alla conduttrice

Quando è impegnata tra i fornelli di È sempre mezziogiorno, Antonella Clerici fa ricadere la scelta su scarpe che le permettano di muoversi agevolmente in cucina, senza tuttavia rinunciare ad un tocco di eleganza. Nelle diverse puntate del cooking show di Rai Uno, che la vedono impegnata in prima linea tra pentole e padelle, la bionda presentatrice ha spesso optato per stivaletti e scarpe a pianta larga con tacco quadrato medio. Un’ottima soluzione per guadagnare qualche centimetro in altezza e slanciare la figura.

Spesso abbinate a jeans e pantaloni a zampa, le scarpe preferite di Antonella si adattano ad ogni situazione, e sono disponibili in diversi colori e materiali. In più di un’occasione, la Clerici ha puntato su dei modelli scamosciati, in altre, invece, ha scelto di giocare con tinte luminose e vivaci. Non sono infine mancati episodi in cui la padrona di casa ha esibito con orgoglio delle comodissime sneakers: rosa o nere, l’importante è che siano comode.

Antonella Clerici, i tacchi per le occasioni importanti

Diverso scenario, invece, per gli appuntamenti in prima serata. Nelle occasioni importanti, Antonella non si fa mai trovare impreparata, e sacrifica spesso stivaletti e tacchi medi in favore di décolleté e tacchi a spillo.

Anche in questo caso, la scelta della Clerici ricade spesso su modelli dai colori vivaci, impreziositi da glitter o paillettes per rendere ancora più sgargianti i suoi outfit serali, come quelli sfoggiati nelle puntata di The Voice Senior. Preziosissimi alleati di stile e di bellezza, che permettono ad Antonella di sfiorare (e in alcuni casi superare) i 175 cm d’altezza.