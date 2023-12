Antonella Clerici, regina de La Prova del Cuoco

Antonella Clerici è un concentrato di simpatia e ironia a dir poco irresistibile, una di quelle donne che osservi e ascolti con piacere perché in fondo è una di noi. A proprio agio nelle sue splendide curve, con quei ricci indomabili e il sorriso di chi adora essere sé stessa, anche quando si tratta di scegliere i look da indossare nelle varie occasioni. Look che ovviamente non sono mai banali! Se a La Prova del Cuoco Antonellina sceglie mise casual con un tocco di originalità (i sandali gialli sono stupendi), su altri palcoscenici ci ha proprio stupito...