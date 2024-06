Antonella Clerici torna a casa dopo l’intervento: “Finalmente”

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Antonella Clerici

Antonella Clerici è finalmente tornata a casa dopo l’intervento chirurgico alle ovaie che l’ha tenuta lontana dalle sue amate abitudini e dal suo rifugio nella natura. La conduttrice televisiva ha condiviso questo momento di gioia con i suoi follower su Instagram, dove ha postato una storia che recitava “finalmente a casa”. Questo ritorno è un sollievo non solo per Antonella ma anche per i suoi fan che hanno seguito con apprensione le sue condizioni di salute.

Il ritorno a casa di Antonella Clerici

Dopo giorni di ricovero in ospedale, Antonella Clerici ha espresso tutta la sua felicità per essere finalmente tornata nella sua “casa nel bosco”, un luogo immerso nel verde che rappresenta per lei un’oasi di pace e serenità. Non vedeva l’ora di riabbracciare il suo adorato labrador Simba, che l’ha aspettata pazientemente nel giardino ricco di piante. La foto di Simba in attesa, condivisa nelle Instagram stories, ha commosso i fan, dimostrando il profondo legame che la conduttrice ha con i suoi animali.

L’intervento e la convalescenza

Antonella Clerici ha subito un intervento chirurgico alle ovaie dopo che i medici hanno rilevato delle complicazioni durante un controllo di routine per una cisti ovarica.

Ecco infatti che sui social scrive: “Come sempre voglio essere sincera con voi e raccontarvi cosa mi e’ successo perche’ questo possa ricordare a tutti l’importanza della prevenzione. Giovedi scorso arrivo a Roma con l’idea di stare vicino a un’amica e di andare a Napoli al concerto di @gigidalessioreal. Il mio ginecologo mi ricorda che devo controllare una cisti ovarica. Da li’ parte uno tsunami. Risonanza,ricovero,operazione.Ciao ovaie. Tutto e’ andato bene.”

Poi continua con i ringraziamenti: “Ringrazio nell’ordine degli accadimenti il mio bravissimo diagnosta ginecologo Antonio Tafuri,la mitica @adrianabonifacino che e’ stata sempre al mio fianco con dolcezza, fermezza e competenza e affetto❤️.Ultimo ma determinante il Prof Enrico Vizza straordinario professionista,dotato di un’empatia contagiosa. La sua frase prima di entrare in sala operatoria: “Stia tranquilla, al resto ci penso io”. Non la dimentichero“.

E infine: “Grazie a @iforeginaelenasangallicano , all’equipe del prof Vizza e a tutte le infermiere e infermieri. Adesso un po’ di convalescenza… a presto😘”.

La conduttrice ha affrontato questa esperienza con il suo solito coraggio e ottimismo, mantenendo aggiornati i suoi follower sul suo stato di salute.

Fonte: IPA

Negli stessi giorni la Clerici ha dovuto affrontare anche un grave lutto

Oltre all’operazione, Antonella Clerici ha dovuto affrontare anche la perdita del suo amato cugino, Roberto Clerici, affettuosamente chiamato “Chicco” dalla famiglia e dagli amici. Una figura nota soprattutto nell’ambito del Palio di Legnano, Roberto aveva 77 anni ed era un riconosciuto esperto del mondo contradaiolo.

Il Comune di Legnano, nel 2022, gli aveva riconosciuto la benemerenza civica “per aver collaborato attivamente con numerose realtà legnanesi ricoprendo incarichi organizzativi e dirigenziali, mettendo a disposizione sempre e in ogni ambito la sua esperienza, competenze e conoscenze acquisite nelle diverse occasioni lavorative”.

Questi eventi ravvicinati hanno messo alla prova la conduttrice, ma lei ha dimostrato una straordinaria resilienza. Tornare a casa, circondata dalla natura e dagli affetti più cari, è stato fondamentale per la sua ripresa. Antonella ha sempre mostrato una grande forza d’animo, e questa volta non è stata diversa, affrontando le difficoltà con un sorriso e la voglia di tornare alla normalità il prima possibile.