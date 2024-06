Antonella Clerici in ospedale per un’operazione: “Uno tsunami, tutto è andato bene”

Antonella Clerici ricoverata in ospedale, dopo aver subito un’operazione. Lo scatto condiviso dalla conduttrice su Instagram è arrivato come un fulmine a ciel sereno, accompagnato da una didascalia in cui spiega quanto è accaduto. Da un semplice controllo per una cisti ovarica, i medici hanno scoperto qualcos’altro ritenendo opportuno procedere con l’intervento: “Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie. Tutto è andato bene”, ha scritto la Clerici ringraziando i medici che l’hanno seguita.

Antonella Clerici operata d’urgenza

Una sola immagine, con il volto stanco ma sollevato su un lettino d’ospedale, ancora attaccata a una flebo. Antonella Clerici ha condiviso così una notizia che nessuno, in effetti, si aspettava. Reduce da una grandiosa stagione televisiva, che l’ha vista padrona di casa sia a È sempre mezzogiorno che a The Voice (spin-off inclusi), la conduttrice ha vissuto un momento difficile come lei stessa ha raccontato su Instagram.

“Come sempre voglio essere sincera con voi e raccontarvi cosa mi è successo, perché questo possa ricordare a tutti l’importanza della prevenzione – ha esordito nel post -. Giovedì scorso [6 giugno, ndr] arrivo a Roma con l’idea di stare vicino a un’amica e di andare a Napoli al concerto di Gigi D’Alessio. Il mio ginecologo mi ricorda che devo controllare una cisti ovarica. Da lì parte uno tsunami. Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie. Tutto è andato bene”.

Un semplice controllo di routine è stato fondamentale per prendere la situazione in mano, prima che peggiorasse. “Ringrazio nell’ordine degli accadimenti il mio bravissimo diagnosta ginecologo Antonio Tafuri, la mitica Adriana Bonifacino che è stata sempre al mio fianco con dolcezza, fermezza e competenza e affetto – ha proseguito la Clerici, condividendo i suoi ringraziamenti ai medici che l’hanno seguita con professionalità e affetto -. Ultimo ma determinante il Prof. Enrico Vizza straordinario professionista, dotato di un’empatia contagiosa. La sua frase prima di entrare in sala operatoria: “Stia tranquilla, al resto ci penso io”. Non la dimenticherò. Grazie a IFO – Regina Elena – San Gallicano, all’equipe del prof Vizza e a tutte le infermiere e infermieri. Adesso un po’ di convalescenza… A presto”.

I problemi di salute legati alla menopausa

Non è la prima volta che Antonella Clerici si apre sulla sua salute. Parlarne può essere di grande supporto e ispirazione per tutte e non è un caso che i volti noti dello spettacolo decidano di entrare nel merito. La conduttrice lo aveva già fatto in un’intervista rilasciata a La Stampa, lo scorso novembre, raccontando del “calvario” vissuto non appena entrata in menopausa.

“Non potevo fare la cura ormonale e quindi, sotto supervisione medica, ho provato strade alternative ma è stato un calvario – aveva spiegato in quell’occasione -. A momenti ci lasciavo la pelle con gli ormoni bio identici. Mi sarebbe piaciuto confrontarmi con altre donne, ma niente: erano tutte sfuggenti. Ho anche avuto problemi di peso, di gonfiore. Quanto all’intimità, la menopausa non è la morte del desiderio però bisogna un po’ ‘ingegnarsi'”. Parlare della salute delle donne, in particolare, spesso è considerato ancora un “tabù” ed è un bene che persone come Antonella Clerici provino a normalizzarlo.