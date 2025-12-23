Antonella Clerici e la Cena di Natale: quando va in onda, ospiti e dove vederla

Antonella Clerici è pronta per la Cena di Natale, una serata evento di Rai1 per celebrare la cucina italiana tra ricette natalizie, tradizioni e spettacolo

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Antonella Clerici

Manca ormai pochissimo al Natale 2025 e anche il palinsesto televisivo è entrato nel pieno dell’atmosfera festiva, adeguando la programmazione con format ad hoc. Per festeggiare come si deve, Rai1 torna il 23 dicembre con uno degli appuntamenti tradizionali più amati e attesi, ovvero l’evento Cena di Natale – La festa della cucina italiana, condotto dalla sorridente Antonella Clerici. Tanti gli ospiti attesi in studio tra cui anche Carlo Conti e Belen Rodriguez, oltre a importanti chef stellati e ospiti musicali di primo livello, da Al Bano a Nek.

Cena di Natale, Antonella Clerici celebra su Rai1 la cucina italiana

Il Natale si sa, riunisce le famiglie e lo fa anche attraverso la televisione, per questo la Rai ha organizzato un fitto elenco di appuntamenti tipicamente natalizi che attendono i telespettatori nei giorni festivi, alternando il grande cinema a spettacoli di intrattenimento per tutta la famiglia.

Anche la cucina e le sue tradizioni diventano uno dei leit motiv del periodo, con dolci e ricette tipiche della cucina italiana: per questo il 23 dicembre Antonella Clerici torna su Rai1 in prima serata con un appuntamento imperdibile, la Cena di Natale, uno spettacolo che mixa cucina, musica e storie natalizie.

Ma non solo, l’evento sarà anche un modo per celebrare il riconoscimento della Cucina Italiana Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dell’Unesco, una serata che darà dunque rilievo non solo al menù delle feste e al Natale, ma anche alle sue usanze, alle canzoni e alla grande tradizione culinaria italiana.

Antonella Clerici condurrà questa serata speciale immersa nell’atmosfera natalizia di uno studio decorato per l’occasione, accogliendo tanti personaggi amati dal grande pubblico per celebrare insieme la festa più attesa dell’anno. Ci sarà naturalmente spazio per momenti di musica e comicità, ma anche per collegamenti con alcuni dei volti più autorevoli della Rai, senza perdere di vista gli immancabili momenti di riflessione.

Gli ospiti di Cena di Natale di Antonella Clerici

La Cena di Natale condotta da Antonella Clerici sarà ricca di ospiti del mondo della cucina, con grandi nomi stellati, ma anche della televisione e della canzone italiana.

Presenti nella prima serata natalizia di Rai1 Al Bano con il Piccolo Coro dell’Antoniano ed il Piccolo Coro di Caivano, pronti a deliziare pubblico e spettatori con i grandi classici della tradizione natalizia, ma anche Alfio Bottaro, Massimo Bottura, Peppone Calabrese e Antonino Cannavacciulo.

Attesi anche il rapper Clementino, collega della Clerici a The Voice Senior, e Carlo Conti, già super pronto per il suo Sanremo 2026, oltre a Salvatore De Riso, Maddalena Fossati, Mons. Mauro Gambetti, Gianluca Gazzoli, Michela Giraud, Maurizio Lastrico e Fulvio Marino.

In arrivo alla Cena di Natale di Rai1 anche Alberto Matano, visto recentemente a Ballando con le Stelle, Enzo Miccio, Gianni Morandi, Nek, Noemi. Daniele Persegani e Belen Rodriguez. Proprio la showgirl argentina sta attraversando un momento delicato della sua vita personale e professionale, e la sua presenza nel programma di Rai1 dunque non è affatto scontata.

Dove e quando vedere Cena di Natale

Cena di Natale – La festa della cucina italiana andrà in onda martedì 23 dicembre 2025 in diretta su Rai1 a partire dalle ore 21,30. L’evento sarà visibile anche su RaiPlay sia in streaming che on demand. Ovviamente al centro dello studio non mancherà una splendida tavola imbandita per il cenone, mentre gli chef del programma È sempre mezzogiorno saranno nello studio adiacente per raccontare i piatti più amati del pranzo e della cena di Natale e prepararli in diretta.

Un appuntamento imperdibile per entrare ancora di più nell’atmosfera della festa.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!