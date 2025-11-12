Antonella Clerici sgrida Stefano De Martino: “Mi raccomando”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Antonella Clerici

Non è sfuggita la frecciatina – bonaria – di Antonella Clerici a Stefano De Martino durante la presentazione di The Voice Senior. Il programma tornerà in onda dal 14 novembre con tantissime novità.

La battuta di Antonella Clerici per Stefano De Martino

Come sempre The Voice Senior verrà trainato da Affari Tuoi, programma di Rai Uno condotto da Stefano De Martino che occupa la fascia dell’access prime. Ormai da tempo la sfida fra la trasmissione guidata da De Martino e La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti ha portato le due trasmissioni ad allungarsi molto, penalizzando, di conseguenza, l’inizio della prima serata.

Sulla questione Antonella Clerici ha risposto con ironia a FanPage. “Ogni tanto a De Martino dico ‘mi raccomando, chiudi veloce e lanciami bene’ – ha svelato -, perché se vai troppo lungo non cominciamo mai! Ma è più una battuta”.

La conduttrice ha poi parlato del successo di Affari Tuoi. “Io l’ho fatto coi pacchi rosa – ha ricordato -. Credo di essere stata l’unica donna al mondo ad aver condotto Affari Tuoi. C’è bisogno di questa propensione a giocar d’azzardo e io ho questo incubo del Dottore, che non capivo mai quello che mi diceva! Ero negata. Ricordo che avevo messo un sacco di ammeniccoli per non giocare”.

Antonella Clerici ha poi confidato di apprezzare molto il lavoro di Stefano De Martino. “Mi piace molto Affari Tuoi, è un bellissimo gioco, ma direi di no, non lo rifarei – ha concluso -. Ho già il mezzogiorno e tanta altra roba. È giusto lasciare spazio ad altri, in particolare a Stefano, che è giovane e bravo. Credo sia giusto continui lui”.

Le novità di The Voice Senior: quando andrà in onda e giudici

The Voice Senior tornerà in onda su Rai Uno dal 14 novembre e porterà sul palco le voci più belle degli over 60. A giudicarle ci saranno i coach Loredana Bertè, Arisa e Clementino. Dopo l’addio di Gigi D’Alessio – impegnato in un nuovo show con Vanessa Incontrada – entreranno a far parte della trasmissione anche Rocco Hunt e Nek.

Si partirà con le Blind Auditions, ossia le audizioni al buio in cui i giudici, rigorosamente di spalle, dovranno ascoltare le esibizioni dei concorrenti senza vederli. Solamente se la voce riuscirà a conquistarli i coach si volteranno, aggiudicandosi il concorrente in squadra.

Durante questa fase i giudici avranno a disposizione il tasto di Blocco, che impedisce ad un altro giudice di scegliere lo stesso concorrente, e il pulsante Seconda Chance che consente ad un cantante di esibirsi di nuovo se non è riuscito a convincere al primo tentativo i giudici.

Al termine della quarta puntata di Blind Auditions, i coach dovranno scegliere i 24 concorrenti, 6 per ogni team, che potranno passare al Knock Out, ossia la semifinale in cui i protagonisti di ogni squadra si sfideranno, esibendosi sulle note di un brano assegnato dal proprio giudice.

A decidere chi andrà avanti e chi invece tornerà a casa saranno, ancora una volta, i giudici. Sino alla Finale in cui la scelta passerà al pubblico grazie al televoto.

