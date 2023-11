Antonella Clerici è una donna autentica. Soprattutto quando parla di se stessa e dei suoi problemi di salute, mostrando quel lato umano per il quale è così tanto amata. Oggi, a distanza di anni, trova finalmente il coraggio di parlarne e di rivolgersi alle altre donne, di fronte alle quali ha trovato un muro altissimo. Il peggio è passato, certo, ma il ricordo di quegli anni è ancora vivo in lei e non ha intenzione di dimenticare. Ricordare ci insegna infatti a guardare avanti.

Antonella Clerici sulla menopausa: “A momenti ci lasciavo le penne”

La conduttrice di Legnano, prossima al ritorno in tv con The Voice Kids, è tornata a parlare del periodo legato alla menopausa e che sarebbe stato tutt’altro che facile. “Non potevo fare la cura ormonale e quindi, sotto supervisione medica, ho provato strade alternative ma è stato un calvario. A momenti ci lasciavo la pelle con gli ormoni bio identici. Mi sarebbe piaciuto confrontarmi con altre donne, ma niente: erano tutte sfuggenti. Ho anche avuto problemi di peso, di gonfiore. Quanto all’intimità, la menopausa non è la morte del desiderio però bisogna un po’ ‘ingegnarsi'”, ha raccontato in una lunga intervista a La Stampa.

Prossima al traguardo dei 60 anni, Antonella Clerici è stata sincera sul suo rapporto con il tempo che passa. E, soprattutto, cosa significhi per una donna: “Chi lavora in tv ha una pressione in più: non ci è concesso invecchiare. Per lo meno, non a noi donne. A un uomo infatti non si chiede mai l’età, nessuno osa dire ‘si è piallato’ se fa qualche ritocchino, e li fanno eccome. O anche: il capello brizzolato è chic nei maschi, mentre su di noi invecchia’”.

L’amore a 60 anni e il rapporto con Maelle

Nella sua vita c’è spazio per tutto: per il lavoro, che ama moltissimo, e per l’amore, che nutre per il compagno Vittorio Garrone e per sua figlia Maelle Martens, che ormai è una ragazza meravigliosa. Sul suo rapporto con i sentimenti sembra non avere dubbi, anche se in passato pare essere stata molto gelosa dei suoi partner: “Non sono più così controllante. Devo dire che si vive molto meglio: prima mi alzavo con il chiodo fisso di guardare il cellulare al mio ex e sono arrivata addirittura a pedinarlo. Ora no, anche perché, alla mia età, mica posso stare lì ancora a patire, piuttosto sto da sola”.

Con sua figlia, che ha desiderato fortemente e che ha avuto in età matura, ha instaurato un rapporto basato sulla fiducia: “Anziché controllarla, punto sul dialogo. È una ragazzina con la testa sulle spalle. È cresciuta come me, in provincia, è alla mano, e quando a scuola la guardavano strano, perché era figlia di, in un secondo è riuscita a conquistarsi tutti. Sogna di fare la veterinaria“. Da piccola, ha debuttato in tv e sul palco del Festival di Sanremo di Paolo Bonolis, insieme alla mamma, ma per ora non sembra avere alcuna mira artistica. La giovane Maelle ha appena iniziato il suo percorso superiore al liceo classico.