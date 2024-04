Ascolti tv del 12 aprile, Antonella Clerici lancia The Voice Generations

Fonte: IPA Antonella Clerici

Antonella Clerici non ha rivali con il suo The Voice Generations. In onda in prima serata su Rai 1 venerdì 12 aprile si scontra con la serie turca, Terra Amara, su Canale 5.

The Voice Generations è il nuovo spin-off di The Voice dove si sono sfidate famiglie, amici e colleghi di generazioni differenti uniti da un legame di sangue, di amicizia, di amore e, soprattutto, da una grande passione: la musica. Antonella Clerici è affiancata dalla squadra di coach già collaudata Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa. Il 12 aprile è andato in onda il primo appuntamento, il secondo e ultimo è previsto per il 19 aprile.

Canale 5 invece ha trasmesso un nuovo episodio della soap opera turca più seguita, Terra Amara, dove Zuleyha e Hakan vanno in municipio per la licenza di matrimonio con la chiara intenzione di sposarsi.

Su Rai 3 Marco Giallini ha condotto la seconda puntata del documentario, Lato A – La storia della più grande casa discografica italiana. Dai ruggenti anni del boom economico ai rivoluzionari anni ’70, fino a più cupi anni ’80, nella docuserie sulla RCA italiana si assiste al profondo mutamento del nostro paese che va di pari passo con quello culturale.

Su Rete 4 invece Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero hanno presentato una nuova puntata di Quarto Grado che torna a occuparsi della drammatica storia Alessia Pifferi, la 37enne imputata per l’omicidio volontario pluriaggravato della figlia Diana, 18 mesi. Al centro della puntata, anche la vicenda di Liliana Resinovich, ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022, a Trieste. Proseguono le accuse tra il marito Sebastiano Visintin e l’amico speciale di Lilly, Claudio Sterpin, che accusa il coniuge: «Non ha un alibi».

Prima serata, ascolti tv del 12 aprile: chi ha vinto

Nella serata del 12 aprile 2024 il debutto di The Voice Generations su Rai1 ha fatto il botto: 3.450.000 spettatori, 22.1% di share. Canale5, invece, con Terra Amara, ha conquistato 2.809.000, share del 15.9%. Proseguiamo con Rai2: Gli infedeli ha totalizzato 819.000 spettatori (4.3%). Rai3 ha proposto Lato A – La Storia della Più Grande Casa Discografica Italiana (seconda puntata), ottenendo 579.000 spettatori, 3.1%. Quarto Grado su Rete4 ha convinto 1.376.000 spettatori (9.4%). Su Italia1, invece, King Arthur – Il potere della spada ha incollato allo schermo circa 990.000 spettatori, 5.9%.

Access Prime Time, dati del 12 aprile

Passiamo ai dati dell’Access Prime Time. Ancora una volta a dominare è Rai1 con Cinque Minuti per un totale di 4.256.000 spettatori (22.8%) e Affari Tuoi con 5.257.000 spettatori (26.2%). Canale5 con Striscia la Notizia, invece, ha messo a segno uno share del 15.7%, pari a 3.152.000 spettatori. Rai2 con TG2 Post ha conquistato 595.000 spettatori pari al 2.9%. Rai3, invece, con Il Cavallo e la Torre, ha registrato 1.252.000 spettatori (6.5%) e Un Posto al Sole ha conquistato 1.636.000 spettatori (8.1%). I dati di Rete4 per Prima di Domani: 717.000 spettatori, 3.7%. Infine, N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia1 ha continuato a macinare ascolti, con 1.154.000 spettatori (5.8%).

Il preserale, dati del 12 aprile

E per quanto riguarda il preserale? Grande vittoria e successo ancora una volta su Rai1 con L’Eredità – La Sfida dei 7 (2.692.000 spettatori, 25.6%) e L’Eredità ha totalizzato 3.984.000 spettatori, 28.7%. Per quanto riguarda Canale5, ottimi dati per Avanti il Primo! (1.556.000 spettatori, 16.4%, e Avanti un Altro! ha conquistato ben 2.572.000 spettatori (19.9%). Su Rai2, N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha convinto 418.000 spettatori con il 3.4% e S.W.A.T. ha incollato allo schermo 570.000 spettatori con il 3.5%. Rai3, invece, il TGR ha informato come di consueto 1.920.000 spettatori (13.1%). Terra Amara su Rete4, invece, si è arrivati a un totale di 536.000 spettatori (3.2%). Italia1 con Studio Aperto Mag ha convinto 287.000 spettatori (2.6%).