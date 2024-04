Le pagelle della finale di The Voice Generations, in onda su Rai1 con Antonella Clerici venerdì 19 aprile 2024

Ultimo appuntamento con The Voice su Rai1. Dopo la versione Kids e quella Senior, l’azienda ha proposto quella Generations, che ha visto sfidarsi per due puntate famiglie, amici, colleghi e gruppi di cantanti di generazioni differenti uniti dalla passione comune per la musica.

A guidare lo show è stata ancora una volta Antonella Clerici, coadiuvata dalla verve dei quattro impeccabili giudici: Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Arisa, Clementino. Ne è venuto fuori uno spettacolo gradevole e rilassante, perfetto per staccare la spina e tenersi alla larga dalle sterili polemiche che troppo spesso affollano il piccolo schermo.

A vincere questo ennesimo sperimento targato Rai il giovane papà Gino Scannapieco e la figlia diciottenne Noemi, del team di Clementino. L’uomo sognava un futuro nel mondo della musica ma dopo la nascita della piccola ha preferito dedicarsi ad altro. A ridargli fiducia proprio la ragazza, che l’ha iscritto a The Voice per regalargli una nuova opportunità.

Clementino, che showman: voto 8

Da tempo la vera rivelazione di The Voice è il giudice Clementino. Simpatico, scanzonato, pungente, in grado di far divertire il pubblico senza troppo sforzo. Un talento innato che non passa di certo inosservato. Nel corso della serata finale di The Voice Generations il rapper napoletano ha fatto divertire tutti con la sua imitazione di Doc di Ritorno al futuro. Tra una battuta e l’altra non è sfuggita quella relativa ad Arisa: da mesi Clementino sta provando a conquistare il cuore della collega. Una ship sostenuta con convinzione pure dal pubblico. “Che idolo”, ha scritto più di qualcuno su X. “Date un programma a Clementino, se lo merita più di altri”, ha invece chiesto un altro utente. E poi ancora: “Sa tenere il palco, è divertente, è bravo, è un cuore di panna”.

Giuseppe e Giovanna, che cura!: voto 9

A spiccare tra i vari concorrenti di The Voice Generations sono stati i siciliani Giovanna e Giuseppe Roccuzzo, rispettivamente mamma e figlio che condividono l’amore per il canto. La coppia, pur non riuscendo a diventare a tutti gli effetti finalista, ha emozionato tutti sulle note de La cura, celebre canzone di Franco Battiato. Si è emozionata anche Antonella Clerici: mentre assisteva al duetto la conduttrice non è riuscita a trattenere le lacrime. Elogi da parte di Loredana Bertè: “Sei il figlio che tutti vorrebbero, quello che protegge la sua mamma”. Una cover super apprezzata pure sui social network. Piccola curiosità: Giuseppe aveva partecipato a X Factor nel 2020 ma non era riuscito ad accedere alla parte finale del talent show.

Antonella Clerici, Barbie style: voto 10

Per la finale di The Voice Generations Antonella Clerici ha puntato sulla tendenza del momento, quella del Barbiecore che suggerisce di vestirsi di rosa dalla testa ai piedi proprio come Barbie, la bambola più famosa al mondo. Per la 60enne tailleur giacca pantalone pink scintillante con capelli legati in una morbida coda. La presentatrice Rai ha confermato il ritorno del programma nella prossima stagione televisiva: “Ci rivediamo in autunno”, ha assicurato a Clementino. The Voice Senior è per la Clerici l’ennesimo successo in carriera, una scommessa decisamente vinta: nel 2020 ha preso in mano le redini dello storico talent show e ha saputo innovarlo in maniera intelligente e moderna. Riscuotendo immediatamente il successo del pubblico.