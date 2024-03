Fonte: IPA The Voice Senior: le pagelle della semifinale

Sesto appuntamento con The Voice Senior 2024: la puntata del 22 marzo segna la semifinale della gara canora, con i giudici impegnati a scegliere le squadre da accompagnare fino all’attesissima ultima serata. Così, i giudici Arisa, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè hanno avuto modo di conoscere meglio i talentuosi concorrenti che, sul palco, hanno mostrato voci incredibili e magistrali talenti. Il tutto, come sempre, sotto l’affettuoso sguardo della padrona di casa Antonella Clerici.

Clementino in versione bodyguard: 8

Ancor più che con la sua musica, il frizzante rapper partenopeo si fa voler bene per la sua personalità ironica e scanzonata, che non manca mai di donare un sorriso agli spettatori di The Voice Senior. E nella serata di venerdì 22 marzo, Clementino ha fatto decisamente un’entrata degna di nota. Quando, dopo aver accolto tutti i concorrenti, Antonella Clerici ha chiamato i nomi dei giudici, lui è arrivato con un look inedito e decisamente originale.

Altissima cresta nera in testa, occhiali scuri da vero duro e costume da bagno a sfoggiare un fisico scolpitissimo, con tanto di tartaruga all’addome e bicipiti grossi come angurie. “E tu chi saresti?” chiede sorpresa Antonella, “Il bodyguard di Loredana Bertè” risponde lui. E l’intero pubblico in sala non ha potuto fare a meno di scoppiare in una grande risata.

Ironico ed istrionico sì, ma arrivati alla semifinale il rapper ha mostrato anche il suo lato più tenero. Venuto a galla in particolar modo durante l’esibizione di Giuseppe, il 60enne con un passato difficile, che Clementino ha deciso di portare con sé in finale, per la sua voce profonda e per la profondità che solo chi ha sofferto è in grado di trasferire in una canzone.

Loredana Bertè, niente può fermarla: 9

Ultimamente, la più grande tra le rockstar all’italiana ha avuto qualche problemino di salute, eppure non si ferma. È effervescente, scatenata e grintosa come al solito Loredana Bertè. Ai suoi concorrenti ha assegnato brani che hanno fatto la storia della musica, come lo splendido Come si cambia dell’amica Fiorella Mannoia. E, dopo averli ascoltati esibirsi, l’appassionata giudice non può fare a meno di emozionarsi, esultare e gioire con loro: “Hai spaccato” urla con un sorriso enorme, trascinando l’intero studio nei propri festeggiamenti. È un vulcano, e non possiamo che assegnarle un voto altissimo.

La rinascita di Giuseppe Maragno: 10

Al centro di The Voice Senior – ed è proprio qui che risiede la magia del programma – vi sono le storie dei suoi concorrenti. Senior perché ricchi di vita, esperienze, cadute e rinascite. E tra le storie più toccanti di questa edizione c’è senz’altro quella di Giuseppe Maragno, che è riuscito a commuovere persino il sempre sorridente Clementino.

“Pino! Il nostro Elvis che piange!” lo aveva presentato così, durante le Blind Audition, Antonella Clerici. Perché, dopo essersi esibito con un brano del re del rock, il musicista 60enne non era riuscito a trattenere l’emozione. E stavolta, a piangere è stato chi lo ha ascoltato. “Per me è una grande cosa essere qua” ha raccontato Giuseppe, detto Pino. Perché il musicista, per anni, è stato lontano dalla musica e dalla sua famiglia a causa della dipendenza dal gioco d’azzardo.

Infine, è stata proprio la sorella a salvarlo: “Fammi un regalo, smetti di giocare” gli ha chiesto, lui l’ha esaudita e, oggi, è pronto a ricominciare, a partire proprio dalla sua passione più grande, la musica.