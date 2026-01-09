Antonella Clerici, È sempre mezzogiorno non va in onda: cosa è successo

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Il 9 gennaio 2026 È sempre mezzogiorno non va in onda. Il programma condotto da Antonella Clerici infatti subisce un breve stop per lasciare spazio ad un evento importante, ossia la conferenza stampa di inizio anno della premier Giorgia Meloni.

Perché È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici non va in onda

Come anticipato nelle scorse puntate da Antonella Clerici, È sempre mezzogiorno il 9 gennaio si prende una pausa. Una scelta fatta dalla Rai per lasciare spazio all’ormai consueta conferenza stampa in cui la premier Giorgia Meloni si rivolge alla nazione per fare il punto su alcune questioni importanti e iniziare il nuovo anno.

La conferenza stampa è prevista dalle ore 11, trasmessa in diretta dall’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei deputati. Tanti i temi affrontati nel corso del dibattito, dalla politica di Donald Trump, alla questione del Venezuela, per arrivare al caso Paragon e il referendum sulla Giustizia. Piccolo cambiamento anche per Storie Italiane con Eleonora Daniele terminato prima del consueto orario per lasciare spazio allo Speciale del Tg1 in occasione della conferenza stampa.

Quando tornerà È sempre mezzogiorno? La trasmissione di Antonella Clerici sarà nuovamente in onda lunedì 12 gennaio. La programmazione dunque riprenderà normalmente, riportando la conduttrice al timone del fortunato show. Il breve stop potrebbe essere anche l’occasione per risolvere alcuni problemi in studio dopo che la stessa presentatrice, di fronte alle telecamere in mantella, aveva raccontato un guasto al sistema di riscaldamento.

Il successo di È sempre mezzogiorno

Quarant’anni di carriera in Rai e tantissimi programmi di successo, Antonella Clerici resta uno dei volti di punta dell’azienda di viale Mazzini, amatissima dal pubblico grazie al suo stile di conduzione amichevole e familiare. C’è qualcosa di speciale nell’ora di pranzo su Rai 1 quando Antonella Clerici apre le porte di È sempre mezzogiorno.

Non è solo un programma di cucina, è un vero e proprio appuntamento quotidiano che sa unire gusto, divertimento e leggerezza. Il suo segreto? La capacità di far sentire ogni spettatore a casa, come se fosse seduto accanto a lei in cucina, pronto a scoprire un trucco, ridere di una gag oppure ascoltare una storia emozionante. Gran parte del fascino del programma viene non solo dalla conduzione impeccabile, ma anche dagli ospiti che si alternano in studio.

Chef famosi e volti noti del mondo dello spettacolo, sportivi o personaggi del web che portano storie, curiosità e aneddoti divertenti, rendendo ogni puntata diversa dall’altra. E poi ci sono i grandi protagonisti della cucina: chef e pasticceri che con competenza e simpatia trasformano ingredienti semplici in piatti spettacolari, mostrando al pubblico come cucinare senza stress e senza dover per forza rinunciare al gusto.

La scenografia luminosa, i piatti colorati e i momenti interattivi con il pubblico completano l’atmosfera di familiarità, creando un equilibrio perfetto tra intrattenimento e contenuto educativo. Una puntata dopo l’altra Antonella Clerici ha reso È sempre mezzogiorno non solo un programma da guardare, ma un’esperienza quotidiana che regala sorrisi, ispirazione e qualche buon consiglio in cucina, confermandosi come regina di una tv.

